Desde el Museo, sala de Geografía

En la primera sala del Museo Arqueológico nos encontramos con un mapa de la provincia de Cádiz, observando cómo el Oriente de la provincia es una zona montañosa que incluye el Parque Natural de los Alcornocales.

En un segundo mapa vemos cómo hasta el siglo V d.C. no se había producido la colmatación del lago Ligustino por lo que Asta Regia tenía puerto, Cádiz y San Fernando eran islas y aún no existía el Coto de Doñana y hasta Doña Blanca llegaba la costa. La comunicación con Gades se producía no solo por la Vía Augusta sino por mar.

En el tercer mapa veremos como ya se ha producido una enorme sedimentación con lo que Asta Regia fue perdiendo su razón de ser aunque se mantuvo hasta la época islámica. Cádiz y San Fernando no eran islas y Doña Blanca perdió su carácter costero. Este mapa nos permite desde la mitología observar los viajes de Hércules y el robo de los bueyes de Geriones. Igualmente valoraremos su privilegiada situación entre Atlántico y Mediterráneo y Africa con Europa.

El segundo espacio nos acerca a la Campiña, con sus albarizas capaces de exportar a Roma grandes cantidades de cereales, vid y olivos, que dan lugar a la trilogía mediterránea: pan, vino y aceite; obviamente su paisaje difería mucho del de la actualidad.

Un tercer paisaje nos acercaría al Guadalete con sus referencias históricas: el sufijo "Lete", que significa rio del Olvido y la batalla de su nombre. Su importancia es palpable como valle agrícola y como vía de comunicación con la Bahía de Cádiz.

El cuarto paisaje es el que corresponde a la sierra, en la que se han encontrado restos prehistóricos con una antigüedad de 600.000 años. Como muestra del uso de esta zona desde la prehistoria lo tenemos en la cueva de la Pileta y del Tajo de las Figuras.

El audiovisual "Jerez antes de Jerez", hace que nos introduzca en el museo con grandes expectativas ya que lo que nos espera es interesante y espectacular.