NNGG atribuye la bajada del 13% del paro juvenil en Jerez a las medidas del Gobierno

Nuevas Generaciones, la organización de jóvenes del PP, saca pecho ante la evolución favorable del empleo en Jerez, que atribuye en exclusiva a las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Al hilo de la bajada del 13% experimentada por el paro juvenil en la ciudad en el último año y del crecimiento de 400 empleos entre los jóvenes, según datos facilitados por NNGG, su secretario general en Jerez, Francisco García, afirma en una nota que "las medidas a favor del empleo joven puestas en marcha por el Gobierno del PP, como la Estrategia de Emprendimiento o el Plan de Garantía Juvenil, están dando sus frutos".

El dirigente de los cachorros del PP asegura que "según datos propios del Gobierno de España, son más de 33.000 los jóvenes gaditanos que se han beneficiado de las medidas en favor del empleo joven, abordadas por el ejecutivo central, siendo cerca de 6.000 los jóvenes jerezanos que se han visto beneficiados por las mismas desde su puesta en marcha en el año 2012".

En este sentido, García resalta la apuesta del Ejecutivo por el empleo joven refiriéndose, entre otras medidas, a los resultados positivos de la tarifa plana de 50 euros para nuevos trabajadores autónomos, que ha beneficiado a cientos de personas en la ciudad de Jerez, o las bonificaciones por la contratación de jóvenes.

A juicio del secretario general de NNGG, "todas estas medidas, unidas al crecimiento económico que está viviendo nuestro país, han permitido que los jóvenes nos subamos al tren de la creación de empleo, y prueba de ello es que tanto en España como en Jerez, en enero el paro juvenil ha descendido tanto con respecto al mes anterior, como con respecto al mismo mes de 2016".

"Todo parece indicar que la incertidumbre y sombras del pasado han dejado paso a la esperanza y realidad de hoy día" apunta el dirigente juvenil, quien incide en que "pese a que los datos y la tendencia es positiva, no podemos conformarnos ni lanzar las campanas al vuelo; hay que perseverar y continuar con medidas de apoyo al empleo joven" y, en ese sentido pide que la Junta de Andalucía "arrime el hombro, algo que hasta la fecha no está haciendo y prueba de ello es el Plan Emple@Joven anunciado hace un año y que aún no se ha puesto en marcha".

"Por lo tanto, frente al PSOE que arrasa con las oportunidades para los más jóvenes, el PP impulsa medidas con las que crear puestos de trabajo", apunta García en la nota informativa, en la que aplaude la tendencia a la baja del desempleo juvenil en un 13,3 por ciento. "Estos datos no son fruto de la casualidad, son el resultado del empeño, el empuje y el compromiso del Gobierno que preside Mariano Rajoy", apostilla.