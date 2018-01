Nueva denuncia de Ganemos por el abandono de San Juan de Dios

Ganemos Jerez ha vuelto a lamentar en un comunicado el estado de abandono en el que se encuentra el centro de formación ocupacional San Juan de Dios.

La formación, que ya avisó de la situación el pasado mes de octubre, acusa al Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía de "su incompetencia" por este abandono, que comprobó el portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, tras una visita a las instalaciones.

"Las condiciones del mismo están en declive y que está siendo saqueado, objeto de múltiples robos, tanto del material de los talleres como del instrumental básico de las instalaciones", señalan en una nota de prensa.

En el comunicado, Ganemos apunta a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, "que no imponen medidas eficientes para que estos robos no ocurran. Además, del aventurado y poco creíble anuncio del consejero de Educación de la Junta, Juan Luis Belizón, para reconvertir el centro en un instituto de FP el año que viene, no se está cumpliendo absolutamente nada. A estas alturas sigue sin firmarse el convenio con Educación para cumplir esta ocurrencia que también avisamos que iba a ser imposible de efectuar".

Además, el Centro de San Juan de Dios "se está muriendo por la pésima gestión y estamos perdiendo material y un patrimonio público, nuestro, de la gente".

"En definitiva, un auténtico despropósito que deja a relucir la tremenda incompetencia de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Jerez. Todo esto, en una ciudad que necesita como el comer formación laboral para brindar a la gente oportunidades para salir del paro", concluyen.