Nuevas críticas sindicales al acuerdo de las 37,5 horas en el Ayuntamiento

El acuerdo alcanzado la pasada semana que permitirá la implantación efectiva de la jornada de 37,5 horas semanales en el Ayuntamiento sigue suscitando las críticas de algunos sindicatos. Si CSIF ya lo cuestionó días atrás, ahora han sido tanto CGT (mayoritario en el Ayuntamiento) como Comisiones Obreras. El primero aseguró que el acuerdo alcanzado "premiará" a los directivos en detrimento de los puestos más bajos mientras que el segundo advirtió de que estos podrían ser inválidos ya que cumplen con los requisitos que exige el reglamento del órgano donde se concretaron.

En un escrito remitido a toda la plantilla a finales de la pasada semana, el sindicato CGT explicó las razones por las que decidió otra vez levantarse de la mesa donde se negociaban estos acuerdos. En este sentido aseguró que adoptó esta decisión, de común acuerdo con CSIF, ya que en la reunión "no había una verdadera negociación" sino "una pantomima para aprobar de manera urgente solo y exclusivamente sus propuestas" ya que no se pudieron debatir otras alternativas.

Para CGT, los acuerdos alcanzados en esa mesa -la implantación efectiva de las 37,5 horas de trabajo semanales con la eliminación de productividades y una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)- suponen "un retroceso en los derechos tanto sociales como económicos de la mayoría de la plantilla". En este sentido, afirmó que la modificación de la RPT "solo beneficia a los directores y jefes" que, a su entender, están vinculados al sindicato ATMJ, que apoyó la propuesta.

Sobre la eliminación de la productividad, el sindicato alertó de que esta solo se ha quitado para "la mayoría de la plantilla" pero que hay una minoría que se le ha incorporado a otros complementos salariales, una muestra más, a su juicio, de que se han beneficiado a "directores y jefes". Para ejemplificarlo hizo hincapié en que no se ha revisado los complementos a los auxiliares administrativos " a fin de repara la injusticia que con ellos se cometió en la aprobación de la RPT y que es una demanda de ese colectivo desde entonces".

Más allá de estas críticas fue Comisiones Obreras que mostró sus dudas sobre la legalidad de algunos acuerdos alcanzados. Así, sobre la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales, que conlleva un sistema de aplicación distinto para la Policía Local, advirtió de que no sería válida ya que no cumple con la mayoría necesaria requerida en el reglamento de la mesa de negociación. En este sentido aseguró que no se alcanzó "la mayoría absoluta necesaria" ya que hubo sindicatos que se ausentaron (CGT y CSIF) y Comisiones Obreras votó en contra. CCOO justificó su oposición alegando que siempre han defendido que debe implantarse las 35 horas, tal y como se ha decidido recientemente para el personal de la Junta de Andalucía.

También cuestionó la validez del nuevo complemento salarial aprobado incidiendo en el mismo argumento: la falta de la mayoría necesaria que exige el reglamento -en este caso este sindicato se abstuvo alegando que carecía de "información previa suficiente para generar un criterio de voto"-. En este sentido cuestionó el sistema elegido ya que, "aunque estamos de acuerdo con todas las medidas que supongan la consolidación de las retribuciones salariales, supone que el porcentaje de consolidación es más alto en los puestos directivos que en puestos base de las diferentes categorías profesionales".