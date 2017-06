Los vecinos de 'Nuevo Centro' reclaman más seguridad y salubridad en la zona

Tras un tiempo de parón, la asociación de vecinos Nuevo Centro vuelve a echar a andar, y lo hace reclamando más salubridad y patrullas en sus calles. Este colectivo canaliza las demandas de zonas como la avenida José Cádiz Salvatierra, la calle Circo y la avenida de Méjico. Un espacio en el que los nuevos dirigentes de Nuevo Centro han detectado que se está degradando en los últimos meses por diversos motivos. "Se ha reactivado la asociación debido a los problemas que estamos encontrando últimamente", señala el presidente, Fosco Valimaña.

Uno de ellos se vuelve a repetir tras varios años en los que prácticamente había desaparecido: la presencia de mujeres en locales de alterne en avenida de Méjico y calle Comandante Paz Varela. "En los últimos años, las chicas se quedaban de puertas para adentro, pero sobre todo desde la celebración del Mundial de motos y a raíz de que la situación económica va mejorando, se han abierto nuevos locales del estilo y las chicas han mostrado una actitud exhibicionista en plena calle, a cualquier hora. Lo que pase dentro del establecimiento no nos afecta, pero pasar con niños a las cinco de la tarde y encontrar a mujeres en sujetador no es agradable". Pero el asunto trasciende el mero componente estético. "Es que cada fin de semana se están produciendo peleas, de gente que consume mucho alcohol en estos locales y pierde los papeles. Es de lo más normal que se oigan broncas por la calle a las cinco o las seis de la mañana", denuncia Valimaña. De hecho, en su opinión, "no nos extrañaría que el atraco con un machete a una pizzería en José Cádiz Salvatierra hace unos días tenga que ver con la gente que frecuenta estos locales, que ni siquiera son gente sin poder adquisitivo, porque ahí paran cochazos también", añade Lorenzo Páez, vicepresidente de la asociación. "Hace falta más vigilancia".

Denuncian que aumenta la presencia de chicas "en actitud exhibitoria" en avenida de MéjicoLos gorrillas, otro de los problemas ante la falta de aparcamientos en las urbanizaciones"El día que se contagie toxoplasmosis a una embarazada habrá un problema", subrayanEl parque Williams se ha convertido, según la asociación, en territorio único de los perros

Otro de los focos de problemas en la zona son las colonias de gatos callejeros, radicadas en la calle Santo Domingo a la altura de la parte trasera del instituto Coloma, y en el descampado donde se situaban las bodegas Williams & Humbert de la calle Circo. "Por más que pedimos a vecinos que no den de comer a los animales, que en la ordenanza se contempla multa de 600 euros, siguen haciéndolo". Incluso, señalan que alguien ha instalado entre los árboles unas pequeñas pasarelas para que se paseen los gatos, "puestos en dirección al patio del Coloma, lo que es un peligro para los niños". Y la cosa va a más. "Tenemos imágenes de bolsas llenas de pescado crudo pudriéndose al sol en el descampado que alguien les deja ahí para alimentarlo. Una vez que llega el calor, la zona apesta".

Hasta hace un par de años, en la bodega derruida había una entrada para vehículos y unos jóvenes se encargaban de explotar el inmueble como aparcamiento ilegal. "Aquello lo cerraron para acabar con el negocio pero antes estaba aquello cuidado, por lo menos. No se metían con nadie. Ahora está aquello en mal estado", lamentan. "El día que le peguen un arañazo a una mujer embarazada, verás", dice Valimaña en referencia al riesgo de contagio de toxoplasmosis, una enfermedad muy grave para los fetos y que transmiten los gatos. "Los de estas colonias se ve que no están bien, están tiñosos, en zonas donde pasan muchos niños cada día, porque es una zona donde hay varios colegios".

También afecta en el entorno la proliferación de los llamados 'gorrillas', personas que cobran la voluntad a quien aparque en la vía pública. "No ha habido por ahora ninguna pelea, pero son toxicómanos. Hace poco me pidió dinero uno de ellos y se veía perfectamente que no era consciente de nada, estaba ido. Cualquier día puede haber una desgracia porque no se puede evitar. Son personas que sufren un problema de dependencia muy grave y lo están pasando mal, pero en estas urbanizaciones apenas hay aparcamientos privados, por lo que está masificado de coches y no puedes estar pagándole cada día", señalan en la asociación. "Eso sí, la grúa sí pasa una o dos veces cada día, no nos parece bien".

En relación con los animales, precisamente uno de los frentes abiertos es del Parque Williams, una zona frecuentada por propietarios de perros "que lo que hacen es sacarlos sin correa". Este espacio es público aunque está rodeado de viviendas y de muros, por lo que es el preferido de los dueños para evitar que los animales se escapen. "Viene gente de fuera. Una vecina nos contaba que el hecho de tener un parque justo delante de su casa es más un problema que otra cosa, porque desde las siete de la mañana están ladrando y corriendo unos perros detrás de otros porque los dejan sin control. Allí te puedo decir que nunca se ven niños. Y la obligación de los dueños es sacarlos siempre con correa, pero no se cumple".

Estos asuntos ya están en manos del Ayuntamiento. "Mantuvimos una reunión con José Antonio Díaz, delegado de Participación, y la verdad es que solucionaron varias cosas, se plantaron árboles... Pero, por ejemplo, cuando llamamos a la Policía Local para avisar de que se ponen las chicas en plena calle semidesnudas, nos dicen que es un tema de la Policía Nacional, que no pueden hacer nada". Y con el asunto de los gatos tampoco tienen solución. "Si vienen a por ellos, se pueden llevar dos o tres. No se pueden estar subiendo a los árboles para cogerlos uno a uno. Lo ideal sería en este caso que la Policía pasase y amonestase a la gente que les pone comida". Las cosas irían mejor, subrayan, "si hubiese más presencia policial en la zona, también por la noche para evitar las peleas que se suceden en el entorno de la avenida de Méjico. Se solucionarían muchas cosas", remachan.