Nuevo desprendimiento de parte de un techo en el hospital

Una parte del techo de la sala de espera de Rayos X del servicio de Urgencias se desprendió ayer por la tarde, sin que hubiese lamentar daños personales ya que en ese momento no se encontraba nadie en dicha dependencia del hospital. No obstante, este nuevo incidente viene a sumarse a los ocurridos en las últimas semanas, con varias caídas de techos en el centro hospitalario, la última el pasado lunes en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Los profesionales han expresado su indignación por este nuevo suceso, sobre todo, después de que la gerencia del área sanitaria se comprometiera con los sindicatos a revisar todos los techos. "O no se ha hecho o desde luego, no se ha hecho bien", indicaban ayer algunos trabajadores, convencidos de que "se está tentando a la suerte y al final va a haber consecuencias más graves".

Al parecer el nuevo desprendimiento, el cuarto desde el pasado febrero, ha podido tener su origen en un salidero de agua. El Servicio Andaluz de Salud atribuyó la semana pasada los desplomes de techos al temporal de las últimas semanas y su repercusión en las estructuras del hospital. A algunos profesionales la explicación no les ha parecido muy convincente y más cuando en este último caso hace días que no llueve.

La gerencia del área sanitaria sostuvo hace una semana que aunque se lleva a cabo un mantenimiento continuo, se iba proceder a una revisión de los techos cuando dejase de llover durante al menos una semana y que después se arreglarían techos completos.