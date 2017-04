Nuevo reajuste al presupuesto

El gobierno local ya tiene la fórmula para volver a cuadrar el presupuesto municipal de este año, que aún no se ha aprobado, una vez evaporados los ingresos extras que pretendía obtener por el impuesto de plusvalías tras el rechazo a la supresión de sus bonificaciones por parte del pleno ocurrido la pasada semana. La alcaldesa, Mamen Sánchez, y el delegado de Economía, Santiago Galván, comparecieron públicamente en la mañana de ayer para detallar las medidas que se incluirán en la previsión contable.

Sin embargo, el pleno donde debe aprobarse sigue sin fecha. El ejecutivo explicó ayer que los cambios que ahora deben hacerse requieren de una serie de trámites administrativos que prevén alargarse durante toda esta semana. De hecho, los ediles del gobierno apuntaron que se está trabajando en "cuatro expedientes" que deberán llevarse a la misma sesión donde se ratificará el presupuesto.

El ejecutivo afirma que ha hallado una bolsa de crédito disponible de 1,5 millones

En un principio, el ajuste que necesitaba la previsión rondaba los 1,8 millones. Sin embargo, los representantes del equipo de gobierno elevaron ayer la cuantía hasta los tres millones al afirmar que, aprovechando que el documento no se había aprobado, se han incluido algunos gastos que más tarde o temprano se tendrían que incorporar. Entre estos añadidos se encuentra la previsión de incremento en un 1% del salario de los empleados públicos previsto por el Gobierno central para este año en los Presupuestos Generales del Estado que también están pendientes de ser ratificados y que se presentaron el pasado viernes.

Tanto la regidora como el responsable del área económica municipal incidieron en que, aunque se barajó en un inicio, no se tocarán ni las partidas previstas para las oposiciones en el Ayuntamiento previstas para este ejercicio -se ofertarán unas 20 plazas, aunque el gobierno reconoció que barajó reducir la convocatoria a 10 por cuestiones presupuestarias- ni las actuaciones mediante inversiones. Eso sí, algunas de estas últimas cambiarán de sistema de financiación ya que pasarán a ejecutarse con créditos correspondientes a remanentes de inversiones de años precedentes (entre 2003 y 2008) que o bien no se ejecutaron o no se gastaron en su totalidad. Galván explicó que durante los últimos días se "ha buceado" en la contabilidad municipal obteniendo como resultado el 'hallazgo' de unos 1,5 millones de euros de crédito disponible. El edil aseguró que la aparición de esta 'bolsa' crediticia es fruto de un arduo trabajo que ningún ejecutivo anterior llegó a realizar. "Nos ha faltado abrir cajas fuertes, como hizo José Bono en el Ministerio de Defensa con el Yak-42", aseveró la alcaldesa.

La otra medida prevista es que el gobierno prevé acogerse a nuevas líneas de ayuda que habilitará el Ministerio de Hacienda y que permitirán reducciones en los gastos financieros. Esto permitirá que los dos millones de euros iniciales previstos para el pago de intereses de demora por retrasos en los pagos de facturas a proveedores se reduzcan a 500.000 euros ya que se pretenden afrontar estos débitos con un nuevo préstamo bancario.