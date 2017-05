Objeciones tuiteras para una vuelta

En octubre de 2015, José Carlos Ramos decidió 'romper' su carné del PSOE. Lo hacía solo un año después de haber estado cerca de ser su candidato a la Alcaldía -estuvo a 33 votos de la regidora, Mamen Sánchez- alegando que esta formación había perdido "su identidad y el tacto de la calle" y carecía de "democracia interna".

Pero la maniobra que acabó con el primer mandato de Pedro Sánchez como secretario federal le hizo replantearse aquella decisión por lo que solicitó su regreso al partido para apoyar abiertamente al madrileño en su retorno a Ferraz. Siete meses después, en cambio, Ramos no tiene claro si ha vuelto a ser militante y si está adscrito a la agrupación jerezana porque no está en el censo; eso sí, la cuota ya se le carga a su cuenta corriente. Su expediente se encuentra a expensas de que Ferraz lo resuelva tras un informe de objeción presentado por la ejecutiva provincial donde se esgrime, entre otras cuestiones, unos mensajes críticos con el PSOE escritos en su perfil de las redes sociales. Ayer, Ramos denunció a este periódico que se siente víctima de una persecución por parte de los órganos oficiales del partido aunque confía en que el comité de garantías, que se conformará tras el Congreso, acabe dándole la razón y le haga militante de pleno derecho.

En octubre del año pasado, formalizó su solicitud acogiéndose a la figura de afiliado directo, que supone que no esté adscrito a ninguna agrupación local. Días más tarde pidió que pasara a ser militante de la agrupación de Jerez. Sin embargo, desde entonces no ha recibido contestación oficial alguna a ambos trámites a pesar de que asegura que ha enviado "más de 90 correos electrónicos". A pesar de que su petición no estaba resuelta, comenzó a participar activamente en conformar en Jerez el grupo de apoyo a Pedro Sánchez pero no pudo ser su representante oficial al no estar en el censo. No en vano, en la jornada de votación las primarias denunció que no pudo votar ya que su expediente seguía abierto.

Por ello acusa a la ejecutiva provincial y, especialmente, a la secretaria de organización provincial, Araceli Maese, de haberle mentido en aquella jornada. "En la sede me dijo que llamara al teléfono de incidencias porque no sabía los motivos por lo que no estaba en el censo; sin embargo, ayer ya supe por qué", dijo. Y el motivo es que su expediente se encuentra a expensas de resolverse por una objeción presentada por la ejecutiva provincial que Maese le confirmó mediante un mensaje a su teléfono móvil en la mañana de ayer. En él se hace referencia a algunos mensajes escritos por Ramos en los últimos años en las redes sociales, poniendo como ejemplo uno donde aplaude una decisión adoptada por Podemos e insta a Ganemos Jerez a buscar acuerdos con el PSOE. Al respecto, Ramos denuncia: "Con esto han conseguido que se paralice todo, que no pudiera pedir la sede para actos de apoyo a Pedro Sánchez, para votar a Pedro Sánchez o para participar en las asambleas y congresos. Me han querido parar".

Ramos advierte de que las ejecutivas provincial y local están incumpliendo los estatutos porque están obligados a presentar objeciones a su petición antes de que se cumplan 20 días desde la solicitud, unos plazos que no se han cumplido ni con su petición de militancia ni con su adscripción a Jerez -esta última se empezó a tramitar en abril, expone Ramos-.

Este medio preguntó por este caso a la ejecutiva provincial pero no obtuvo respuesta.