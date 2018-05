Objetivo: cambiar una pesada etiqueta

A mediados de la pasada década se anunció el maná para la zona sur de Jerez. La ciudad conseguía que la Unión Europea financiase un ambicioso programa para regenerar este enclave -el llamado Plan Iniciativa Urbana o Plan Urban- con un presupuesto de más de 15 millones. Sin embargo, cinco años después de haberse dado por concluido el programa, la zona sur sigue teniendo la calificación de zona desfavorecida, una realidad que corrobora, tal y como inciden algunas entidades sociales, que aquel plan fracasó al centrarse en actuaciones urbanísticas que en acciones efectivas que contribuyeran a mejorar la situación socioeconómica de sus habitantes.

Ahora, la Junta de Andalucía ha anunciado una nueva inyección millonaria, también con fondos procedentes de Europa, para aquellos enclaves que siguen bajo el estigma de la etiqueta de "barrios desfavorecidos". En el caso de Jerez ha establecido tres espacios: la zona sur, Picadueñas y distrito oeste (donde incluye a San Juan de Dios o el polígono San Benito). En ellos se pretende intervenir con un plan multidisciplinar dentro de la denominada Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Estos enclaves, donde viven en torno a 52.000 jerezanos -aproximadamente una cuarta parte del padrón municipal -, han sido marcados por la Junta debido a magnitudes tales como su elevada tasa de paro (ronda el 50% de la población activa), por sus niveles de analfabetismo (en la zona sur supera el 10%) y por el mal estado de su parque de viviendas (en Picadueñas lo sitúa en el 7,25% del total de inmuebles).

La delegada de Acción Social, Carmen Collado, alaba la actuación al afirmar que es un "plan integral y transversal" cuyo objetivo es "la inserción laboral de las personas que viven en la zona". En cambio, la iniciativa se pone en marcha con el escepticismo de varios colectivos consultados por este periódico como Cáritas o la Federación Coordinadora Sur Existe quienes, para empezar, les reprochan a las administraciones públicas que aún no haya contado con ellos para hablar de este proyecto, circunstancia que le hacen temer que se acabe convirtiendo en otro Plan Urban con mucho ladrillo y escasa acción social.

El pasado martes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la convocatoria del primer paquete de ayudas a las administraciones locales para que ponga en marcha la estrategia. Se les exige que primero elaboren un plan local de acción donde concretar las medidas en las zonas ya marcadas por el organismo autonómico y luego que contraten a personal para llevarlas a cabo -el Ayuntamiento jerezano, en esta fase embrionaria, podrá optar a unos 7,2 millones de euros-. El importe anunciado para toda Andalucía es de 192 millones para acciones a subvencionar hasta 2022.

La edil de Acción Social insiste en que esta intervención estará conformada por "un conjunto de actuaciones importantísimo" en el que asegura que se contará con la opinión de las entidades sociales y vecinales. La metodología de trabajo será similar al proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural) que ya se ejecuta en la zona sur donde diversas entidades como Cáritas, Ceain o Secretariado Gitano trabajan junto al Ayuntamiento en una actuación financiada por la Fundación La Caixa para mejorar los servicios preventivos y asistenciales a la comunidad inmigrante.

Sin embargo, los colectivos que llevan décadas trabajando en estos barrios no lo tienen tan claro ya que acabaron decepcionados con el Plan Urban de la zona sur. "¿Qué ha cambiado en la zona sur de Jerez tras el Plan Urban? Nada". Así de rotundo se muestra Antonio Rivera, en representación de la Federación Coordinadora Sur Existe, quién advierte de que las administraciones incurren en el mismo error. "No se atacan las causas que generan las desigualdades entre barrios", enfatiza.

De la misma opinión es el director de Cáritas, Francisco Domouso, quien critica que en esta etapa inicial aún no se haya contactado con los colectivos "que están en los barrios" para empezar a planificar la estrategia, de la que "no sabemos nada, solo un borrador hecho para toda Andalucía". "Todo está en manos de técnicos de la Junta que se limitan a recoger estadísticas y que tienen poco contacto con la realidad y con las entidades que estamos a pie de calle", reprocha. Por ello, expresa su temor de que se vuelva a dar poco margen a la participación de las entidades como las que dirige. Así lamenta: "¿Qué se pretende? ¿Convocarnos un 12 de agosto para decirnos que hay que correr porque hay que cumplir unos plazos?".

Acto seguido, Domouso es muy crítico con las políticas sociales seguidas hasta ahora al acusar a las administraciones de tener una visión "cortoplacista". "Intentar bajar las cifras de desempleo con cursos subvencionados o eventos turísticos es miseria; hay que hacer políticas más ambiciosas, traer a expertos que hablen de oportunidades de empleo y se necesita generosidad por parte de los políticos, que no piensen en su rédito personal sino que apuesten por trabajar a largo plazo", señala. Por ello, el responsable local de Cáritas hace un ruego a las administraciones: "Lo que no se puede hacer con este tipo de planes es provocar e ilusionar a la gente con promesas de empleo porque al final se gasta el dinero y no se acaba resolviendo el problema que tienen estos barrios. Precisamente, hace poco más de un mes Cáritas publicó un informe sobre San Juan de Dios donde alertó de los problemas de infravivienda que arrastra este barrio desde hace años, con uno de cada cuatro pisos que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, con zonas comunes en lamentables condiciones y con un problema de inseguridad jurídica añadida por ocupaciones ilegales o cesiones en precario.

Mientras, la coordinadora de la zona sur aboga también por actuaciones más ambiciosas. "Hay que acometer una política de fondo para acabar con la brecha entre barrios provocado por el mal endémico del modelo de ciudad aplicado en Jerez. Y no solo en la zona sur, hay zonas del centro que están igual, por no hablar de San Juan de Dios", señala Antonio Rivera. Asimismo, cuestiona: "En esta ciudad se sigue optando por la política asistencialista y no se aprovecha el potencial que tiene". Y lo resume en una frase: "Toda inversión que se haga es positiva pero lo que hay que hacer de verdad es gastarlo en políticas eficaces".

Por contra, Carmen Collado insiste en la "oportunidad" de estos fondos, que irán complementados por otras actuaciones como inversiones en vivienda con otros fondos europeos (los Edusi) o los programas de renta mínima puestos en marcha este año, entre otros. La edil sentencia: "Vamos a intentar quitar etiquetas; el objetivo no es otro que estos barrios tengan la misma etiqueta que otras zonas de Jerez".