Objetivo 2019

Faltan 18 meses para el 27 de mayo de 2019, día en el que se celebrarán las undécimas elecciones municipales del actual periodo democrático -la Ley Electoral la fija para el cuarto domingo de mayo- y los partidos políticos ya empiezan a dirigir sus miradas hacia ese objetivo. Antes del verano, el grueso de las formaciones habrá decidido su cabeza de cartel por lo que tras las Navidades se espera que se inicien sus respectivos procesos de designación, ya sea por proclamación o elección. En el PP y el PSOE apenas hay dudas de que volverán a repetir el cartel de la cita de 2015 (María José García-Pelayo y Mamen Sánchez, respectivamente). La gran incógnita está a la izquierda del PSOE donde hay tres formaciones (Podemos, Izquierda Unida y Ganemos) que deben decidir si optan por la confluencia o por concurrir en solitario. Ciudadanos no prevé elegir a su alcaldable hasta después del verano.

La victoria de Mamen Sánchez en el congreso local del pasado 17 de noviembre fue doble pues no solo consiguió alzarse con el control orgánico del partido sino que le ha dejado el camino expedito para repetir como candidata socialista en 2019. Ahora bien, el PSOE aún no tiene decidido cuando iniciará los procesos para la elección de sus respectivos alcaldables -empezará a planteárselo tras las Navidades aprovechando que se comenzará a trabajar internamente en un programa electoral marco que luego será adaptado a cada ciudad por cada agrupación-. Y tal y como viene marcado en sus estatutos, se tendrá que producir un proceso de primarias. Eso sí, en el caso de Jerez, se antoja altamente improbable que surja una alternativa pero, en el caso de que la haya, tenga la suficiente fuerza para disputarle el puesto de privilegio a la nueva secretaria local que, lo más importante, es la alcaldesa.

La 'lucha' interna que podría tener Sánchez no será tanto por ser cabeza de cartel sino con la confección de la candidatura. Según los estatutos, es el provincial quien tiene la última palabra y, de hecho, este fue uno de los enfrentamientos que tuvo en 2015 en los meses previos a la convocatoria electoral. Ahora está por ver si la regidora tendrá algo más de margen para decidir los puestos de salida aunque su situación ahora es bien distinta. Hace tres años era solo la candidata; ahora es alcaldesa, secretaria local y candidata.

En el seno del Partido Popular no hay duda de que María José García-Pelayo repetirá como candidata para tratar de recuperar la Alcaldía. Ahora bien, ni ella lo confirma ni el partido la ratifica ya que los órganos decisorios no han fijado el pertinente calendario. El desafío independentista, que ha llevado a unas elecciones en Cataluña, ha propiciado que aún no se haya dado las instrucciones a nivel nacional y autonómico para el proceso de designación de candidatos en las principales ciudades.

Eso sí, el Partido Popular jerezano tiene primero que celebrar su congreso local que será el prólogo de la posterior proclamación de García-Pelayo como alcaldable. Las fuentes consultadas por este periódico señalan que en torno al mes de febrero se celebrará el cónclave local donde la diputada en el Congreso será reelegida como presidenta del partido. Se pretende que esta cita sea "un reflejo de la fuerza" del partido en Jerez para recuperar la Alcaldía al esperarse la participación de un amplio abanico de la "sociedad jerezana". "El congreso mostrará la "unidad del partido en torno a María José García-Pelayo", apuntaba una fuente consultada por este periódico.

A día de hoy, la gran duda es saber si entre las tres formaciones que se encuentran a la izquierda del PSOE habrá o no confluencia, y por cuántas estará conformada. Son varios los factores a tener en cuenta que influirán decisivamente en el éxito o el fracaso de esta vía.

Ya hubo un intento para las municipales de 2015 entre Ganemos e Izquierda Unida pero fracasó por la falta de acuerdo en la fórmula para concurrir. Mientras, Podemos e IU acordaron ir juntas para las dos citas generales (2015 y 2016) y ya se trabaja para hacer lo mismo para las autonómicas de 2019, que está por ver si se convocará a la vez que las locales o meses antes. Eso sí, aún no hay acuerdo a nivel regional pero, en el caso de que se produzca, no implicará que lo haya automáticamente para las municipales. De hecho, IU dará libertad a sus asambleas locales para que decidan en este sentido.

De hecho, fuentes de ambas formaciones coinciden en señalar que esperan iniciar a principios del año próximo los contactos a escala local para explorar la posibilidad de una confluencia, unos encuentros a los que, por el momento, no se invitará a Ganemos -meses atrás la formación morada rompió relaciones con la agrupación de electores-.

Ambas partes insisten en la bondad de una "confluencia del mayor número de partidos y movimientos sociales de la izquierda" para "tener un voto más que el PSOE" pero, a su vez, reconocen que hay puntos "calientes" que pueden marcar la viabilidad de un acuerdo. Para empezar, se tendrá que determinar la correlación de fuerzas entre las dos formaciones que lideran el proceso. Podemos apuesta por tener un "papel protagonista" e IU reclama un estatus de "igualdad" puesto que entiende que esta formación pone el grueso del "capital político". Luego, Podemos ya ha marcado una línea roja pues no entrará en ningún gobierno con el PSOE, una posibilidad en la que IU es algo más flexible, aunque durante este mandato se esté mostrando también muy crítico con la gestión del ejecutivo de Mamen Sánchez.

Mientras, Ganemos está a la espera de acontecimientos. Fuentes de la agrupación de electores señalaron que aún no se ha iniciado el debate sobre cómo concurrir a las municipales de 2019 aunque "es consciente de que es un tema que debe abordar en los próximos meses. La "idea inicial", apunta, es "apostar" por la confluencia con Podemos e Izquierda Unida al considerar que es un entendimiento "necesario, razonable, lógico y que la gente demanda". Ahora bien, la nula relación de Podemos con la agrupación de electores será un handicap ante su posible entrada en la confluencia.

Ciudadanos se toma la elección de sus candidatos con tranquilidad. No en vano, la formación morada no espera hacerlo hasta, al menos, septiembre del año próximo a tenor de lo apuntado por su coordinador andaluz, Juan Marín, en el programa 'El templete' de Onda Luz. Ahora bien, lo único que dejó claro es que la formación naranja no buscará "fichajes" para su candidatura.

En los pasados comicios, el cabeza de cartel fue Carlos Pérez, que sigue siendo el máximo responsable de la labor municipal de la formación por lo que está bien situado para repetir. Ahora bien, la decisión no se conocerá hasta después del verano. En esa entrevista, eso sí, Marín avanzó: la formación está dispuesta a alcanzar acuerdos de gobierno, siempre con la lista más votada, un aviso a navegantes.

A mediados de julio Andalucía por Sí dio a conocer su gestora local, que se ha marcado el objetivo de ocupar el hueco existente en el discurso nacionalista andaluz tras la desaparición del Partido Andalucista. Ahora, este partido tendrá que celebrar su asamblea para elegir los órganos de gobierno que se encargarán, con posterioridad, del proceso de elección de su cabeza de cartel.

Mientras, en la noche del jueves se presentó otra formación que concurrirá a las municipales de 2019. Jerezanos en Acción (aunque optarán por la denominación Jerezanos, a secas) ha sido promovido por Álvaro de la Calle quien será su número uno en la lista que presentará para buscar un hueco en el salón de plenos.

No se descarta que en los próximos meses haya, al menos, una o dos formaciones más que anuncien su intención de concurrir a las municipales. Ahora bien, formaciones que fueron a las pasadas municipales como Foro Ciudadano o UPYD no lo harán en 2019 ya que han desaparecido.