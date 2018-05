Ofensiva socialista en el Congreso y el Senado

El PSOE lleva meses exigiendo al Gobierno central que dote de más medios humanos y técnicos a la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez con varias iniciativas parlamentarias. La última fue presentada ayer por el senador Francisco González Cabaña y la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien ha exigido que la ciudad cuente de nuevo con una unidad Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado), que ya estuvo operativa hasta 2012.

González Cabaña explicó: "Los fiscales nos dicen que están hartos de que le lleguen atestados policiales de menudeo, pero esa no es la mejor forma contra el narcotráfico. Apenas se llega los cabecillas de la trama porque el gobierno del PP desmanteló dos de los tres grupos Greco que había en la provincia". "Los niveles que se consiguieron con [el ex ministro de Interior socialista Alfredo Pérez] Rubalcaba fueron importantísimos. ¿Desde cuándo no dan de la detención de un cabecilla del narcotráfico? Eso es porque el gobierno del PP se encargó de desmantelar las estructuras policiales", añadió.

El representante socialista advirtió de que, sin ser "alarmista", la "seguridad ciudadana está bajo mínimos". "Tenemos un gobierno que ha desatendido totalmente los elementos con los que hay que luchar contra la droga y en la provincia de Cádiz tiene especial relevancia por ser la frontera sur de Europa", agregó. Mientras, la alcaldesa mostró su disposición a ofrecer un local municipal para que este grupo cuente con una sede operativa en la ciudad.

Meses atrás, este asunto se abordó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados tras una pregunta realizada por el socialista Salvador de la Encina. En ella, el subsecretario de Interior, Luis Aguilera Ruiz, señaló en la comparecencia parlamentaria realizada el 22 de marzo que en la provincia "hay efectivos especializados más que suficientes para luchar contra estas actividades delictivas y que está dando resultados". Así aseguró que entre enero de 2017 y el primer trimestre de 2018 se ha procedido a la "detención de 118 personas, la incautación de 321 kilos de cocaína, 20 de hachís, 99 vehículos y 17 embarcaciones". Tras dar estas cifras, sentenció: "Siempre que la Guardia Civil o la Policía Nacional pretendan o planteen el refuerzo de los mismos, siempre tendrán el respaldo del Ministerio". En cambio, el diputado socialista enfatizó en los buenos resultados que tuvieron los tres grupos Greco que hubo en la provincia hasta 2012 por lo que demandó que se replantean la vuelta de este grupo tanto a Algeciras como a Jerez. "Los propios agentes y la ciudadanía lo demandan", añadió.

Por otro lado, la diputada Miriam Alconchel también preguntó al Ministerio de Interior por los problemas surgidos en las obras de construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en La Asunción. El pasado verano hubo que demoler el hormigonado de la segunda planta del nuevo edificio por problemas en los materiales. En la contestación realizada por el Gobierno central, se asegura que, a pesar del contratiempo, no se estima que la obra vaya a sufrir retrasos por lo que, teóricamente, la construcción debe estar finalizada a finales de este año.