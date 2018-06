La Once celebra 'Tú y yo tenemos mucho que ver' hasta el 9 de junio

La Once celebra esta semana -hasta el día 9 de junio- actividades de distinto ámbito abiertas a todos los públicos en Jerez, Sanlúcar y Ubrique. Este año, la segunda edición de la 'Semana de la Once', que lleva por lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver', quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la Once en Andalucía, según declaró ayer la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

El delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, la delegada de Acción Social, Carmen Collado, y el director de la Once en Jerez, Cristino Ortuno, y otros miembros de la corporación municipal, inauguraron ayer los actos para mostrar el modelo social de la Once.