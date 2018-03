Operación medicamento

Manejan datos extraoficiales y muy alarmantes sobre la situación en su país, respaldados por los testimonios de los familiares que dejaron allí. Por eso la Asociación de Venezolanos en Jerez, constituida hace cuatro años, ha decidido pasar a la acción y contribuir aunque sea con lo mínimo a suplir algunas de las carencias de la población venezolana. "Hemos hecho concentraciones de protesta, también el plebiscito en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en Venezuela, pero ahora queremos hacer algo que realmente llegue a la población, que está tan castigada por la crisis humanitaria que se está viviendo", afirma Jessica Quintero, presidenta de la asociación. "Investigamos y vimos que hay varias fundaciones que están recibiendo medicamentos por parte de organismos en el extranjero y decidimos que era el momento de actuar y organizarnos". La primera recogida de medicinas para Venezuela en Jerez se realizará en la calle Larga, frente al Gallo Azul, los días 4, 5, 6 y 7 de abril, pero la asociación también está recibiendo ya la colaboración de negocios que se han ofrecido a ubicar cajas distribuidas por el colectivo para que los clientes puedan depositar en ellas las medicinas. Se han puesto además en contacto con laboratorios y farmacias que puedan aportar fármacos, sobre todo, aquellos de más difícil acceso para la población.

Los miembros de la asociación aseguran que aunque las carencias en el país caribeño son muy numerosas, los medicamentos se han convertido en algo urgente y prioritario no sólo por su escasez, sino también por su elevado precio. "En Venezuela es casi imposible conseguir medicamentos comunes, y mucho más difícil aquellos que controlan enfermedades como la diabetes o la hipertensión. A veces, una medicina de uso regular puede duplicar o triplicar el salario mínimo de un venezolano", mantienen Jessica y la vicepresidenta de la asociación, Mónica Herrera.

Entre los días 4 y 7 de abril se situarán frente al Gallo Azul para recoger medicamentosUna medicina de uso regular puede duplicar o triplicar el salario mínimo de un venezolano"

Está última explica que se pueden entregar medicinas que "se tengan en casa sin usar y que hayan quedado de algún tratamiento, cualquiera medicamento nos ayudaría mucho porque hay escasez de medicamentos como un paracetamol o tratamientos para hipertensos. Los niños se ven muy perjudicados, así que cualquier medicina infantil también la recibiremos".

La situación es tan grave que este colectivo afirma que han aumentado los índices de mortalidad a causa de enfermedades que pueden ser perfectamente controladas por fármacos. "Hay niños que están muriendo por una bronquitis por falta de ventolín o de una apiretal para bajar la fiebre". Janet González, miembro también de la asociación, resalta que según un estudio de un colectivo de médicos "ahora mismo hay un déficit de medicamentos del 88% y más de la mitad de los quirófanos no están funcionando. En un año se han ido de Venezuela 22.000 médicos".

El listado de medicamentos que escasean es largo. "La realidad es que hace falta de todo, desde suero fisiológico, hasta jeringuillas, paracetamol o ibuprofeno", lamentan. No dudan en hablar de un auténtica crisis humanitaria, que el Gobierno de Nicolás Maduro, no reconoce. "No le interesa, sería admitir un fracaso, como tampoco hacer pública una estadística oficial de cómo ha afectado la crisis de medicamentos y comida, pero en muchos hospitales del país se registra al menos una muerte al día por desnutrición y más de 4 millones de personas con enfermedades graves están en riesgo de muerte por no tener acceso a sus tratamientos médicos".

Los alimentos son otro problema, pero la asociación ha preferido centrarse en esta primera campaña de "ayuda humanitaria" en los medicamentos, también por una cuestión de logística. Su peso es muy inferior al de alimentos o ropa y se reduce, por tanto, el coste del envío. "Es que nosotros como asociación no tenemos fondos, por lo que necesitaríamos también alguna donación para pagar el envío", explica Mónica. La secretaria de la asociación, Zaida Graterol, asegura que "todo será totalmente transparente". Los medicamentos serán recogidos en Venezuela por la Fundación Funsaluz, que se encargará de su distribución de forma gratuita a las personas de todo el país que lo necesiten y siempre que presenten receta médica, con el fin de evitar que se comercialicen en el mercado negro que -dicen- se ha creado con los medicamentos.

La asociación no se ha fijado un objetivo de kilos para esta campaña, "porque no sabemos cuál puede ser la respuesta, al ser la primera vez". En otras ciudades sí ha habido iniciativas similares de asociaciones de venezolanos y la de Jerez tiene claro que a partir de ahora vendrán otras para ayudar a sus compatriotas. "Sabemos que lo vamos a recoger va a ser un pequeño aporte, pero si en otros sitios también se organizan como nosotros, personas que están en Venezuela podrán mantenerse frente a la crisis", afirma Verónica Medina. Ella es la que menos tiempo lleva en España, apenas unos meses y comenta que el pasado 31 diciembre su padre que es diabético ya no tenía dosis de insulina. "Yo tuve que llamar desde aquí a personas de Panamá que conocía".

En la provincia de Cádiz hay una población cercana a los dos mil venezolanos, muchos de viviendo en Jerez. La Asociación de Venezuela en Jerez se creo hace cuatro años y promueven actividades "para que quienes están en el exilio puedan compartir y sentirse apoyados".