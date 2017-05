Opinión: Un parche para un problema serio

Con el acuerdo alcanzado para convertir el Palacio Garvey en una extensión del Conservatorio se pone un parche a una situación que lleva generando quejas entre los padres de alumnos del Conservatorio desde hace años. Bien es cierto que los que ahora rigen las instituciones no tienen culpa de que el edificio elegido para proyectar el nuevo Conservatorio en 2004 no fuese el idóneo para una ciudad con 200 mil habitantes. Ahora bien, la situación generada en los últimos años con niños desperdigados entre la sede principal, Coloma y el Andrés Benítez y la falta de seguridad, por aquello de que un instituto no hay control de entrada y salida, bien merecía una solución como demandaban los padres. Al menos, habrá más vigilancia, pero la solución pasa por un nuevo Conservatorio, no hay más.