Opinión: ¿Por qué tanto retraso?

La situación administrativa y burocrática del Ayuntamiento de Jerez es cuanto menos preocupante. La lentitud para efectuar cualquier trámite ya no sólo afecta a urbanismo, que históricamente siempre ha sido la delegación más lenta en este ámbito. Ahora, cualquier nimiedad es un mundo, algo que está convirtiendo al Consistorio jerezano en un caos. Muchos achacan la situación al interventor municipal y otros a los propios técnicos, que después de los antecedentes, miran con lupa cualquier detalle. Sea como fuere, lo cierto es que una ciudad como Jerez y por ende su Ayuntamiento, no puede estar inmerso en este caos. Y si no que miren casos como el del bar del Alcázar, los comedores o cualquier mínima reparación. O se toman medidas o esto irá a peor.