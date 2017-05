Opinión: Los tiempos están cambiando

Ya lo dijo Bob Dylan hace muchos años: "Los tiempos están cambiando". Y la verdad es que no han parado de cambiar. Un factor especialmente llamativo es la cercanía que han aportado las redes sociales a las relaciones de las personas. Antes era mucho más necesario desplazarse, moverse, para estar con los amigos, hablar con ellos. Internet ha reducido drásticamente ese tipo de relaciones personales y laborales. Al igual que sucede con el teletrabajo ha ocurrido con las 'tele-relaciones'. Eso sí, como diría un castizo, "viene a ser lo mismo... pero no es igual". Hay quienes confían su vida a autobuses y trenes. Y la verdad es que no les va mal. Pero como dice el anuncio: ¿Te gusta conducir? Tiene sus riesgos, pero es una maravilla.