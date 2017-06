Oposición vecinal del centro histórico a una mayor permisividad para los bares

La asociación de vecinos del centro histórico ha presentado ante la Dirección General de Interior de la Junta las alegaciones al borrador del decreto que pretende modificar la Ley que regula las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación y los horarios que rigen su apertura y cierre. El presidente de la asociación, Alejandro González, argumentó ayer que el borrador es "un auténtico atentado contra la sostenibilidad, la convivencia y la calidad de vida de los residentes de los centros históricos" y agregó que "estamos ante un verdadero despropósito que se ha presentado casi clandestinamente un día antes del cese del anterior consejero Emilio de Llera" y que "solo beneficia al sector privado, dando una mayor permisividad a la hostelería".

Tras el análisis del documento, la asociación vecinal asegura que se prescinde de términos como 'residentes', 'vecinos', 'legítimo derecho al descanso', 'inviolabilidad del domicilio' o 'ciudadanos' y de instituciones como la Organización Mundial de la Salud o el Defensor del Pueblo Andaluz, que en este último caso también ha presentado alegaciones al borrador pidiendo su retirada para que siga vigente la normativa actual.

La asociación alega que en ningún caso el borrador reconoce las especificidades de los centros históricos ni las circunstancias de saturación, despoblación, abandono patrimonial o las constantes denuncias que se realizan ante las instituciones por la vulneración reiterada "de derechos tan respetables" como al descanso o la inviolabilidad del domicilio. "Por el contrario sí que se especifica claramente que este borrador nace con la intención de que todos los negocios hosteleros, todos, puedan tener terrazas y veladores".

Además de criticar que en ningún momento se hable de consenso para modificar la norma, la asociación recrimina que, como parte afectada, al encontrarse en una zona declarada de Gran Afluencia Turística, no hayan tenido comunicación de la Consejería de Justicia e Interior sobre el proyecto de decreto ni sobre sus plazos de alegaciones.

La asociación del centro histórico argumenta por otro lado que los hipotéticos puestos de trabajo "que, según los empresarios, generaría la modificación por decreto del nomenclátor de los establecimientos públicos, viendo la situación actual, no tienen visos de ser empleos de calidad". Agrega en este sentido, que en cualquier caso, "la creación de los puestos de trabajo se debería complementar con el respeto a los derechos fundamentales de los vecinos a la vivienda y al descanso". Consideran además los vecinos que el borrador pretende "recluir" al residente, "hacerlo prisionero dentro de su propio hogar, condenándolo a no poder abrir ni las ventanas de su propia casa o no poder hacer uso de su propio patio debido a la laxitud con la que esta norma trata las emisiones o inmisiones de ruidos provenientes de los establecimientos públicos".

La asociación argumenta también que el borrador no sólo transgrede los derechos constitucionales básicos de los residentes de las zonas afectadas, sino que también contradice la Directiva Europea del Ruido y critica que se permita que este tipo de establecimientos, "que han demostrado una falta de responsabilidad manifiesta a lo largo de estos años, puedan emitir ruidos al exterior sin haber pasado unos mínimos controles acústicos y ambientales, sólo con una declaración responsable".

Precisamente, en lo que se refiere a la contaminación acústica, los vecinos consideran que el borrador del decreto "minimiza la importancia del ruido en la realidad social de Andalucía" y que, debido a su permisividad, para unas zonas históricas "no solamente castigadas por los abusos de los establecimientos hosteleros y la indiferencia de la administración local, sino que también vienen sufriendo la falta cada vez más tangible de servicios y equipamientos públicos básicos, supondría la puntilla para el tejido poblacional".

En concreto, los vecinos se refieren en las alegaciones al artículo 15 del borrador, que supedita el uso de equipos de amplificación de sonido en los establecimientos públicos a la obtención de permisos de actividad extraordinaria otorgados por la administración local. "En el artículo 2 se establece que cada establecimiento podrá celebrar en total 12 actividades extraordinarias al año. Los centros históricos son lugares con una gran concentración de establecimientos en calles y plazas estrechas donde se producen grandes redundancias sonoras. Imaginemos a un residente que tiene cuatro o cinco establecimientos en el área de influencia de su domicilio. Si cada establecimiento puede celebrar 12 actividades extraordinarias, ese vecino va a tener que soportar 60 noches de ruidos y emisiones sonoras exacerbadas", alega la asociación.