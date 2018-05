Oposición vecinal al proyecto de peatonalización de plaza Vargas

Entiende la asociación que las razones que argumenta el Ayuntamiento de accesibilidad y de ganar espacio público para el peatón "chocan directamente con el hecho de la instalación de veladores, máxime en una plaza tan pequeña y con tanta densidad de establecimientos hosteleros" y se pregunta quién garantizaría que ese espacio recuperado "no va a ser inmediatamente colonizado y puesto al servicio del sector privado". La asociación critica también que el Ayuntamiento enmarque este proyecto municipal en el Plan de Movilidad del Centro Histórico, que "al igual que el Plan Director del Centro Histórico, es un documento fantasma que nadie ha visto, del que sólo se conocen sus generalidades". En este sentido, indica que desde que se anunció este Plan de Movilidad, la asociación viene insistiendo en que hay una serie de vías donde hay que actuar de forma urgente y preferente, "si de verdad se busca el interés general", como las calles del centro histórico en las que no caben los vehículos y peatones al mismo tiempo. Además la asociación vecinal se muestra especialmente molesta por no haber sido convocada al encuentro por parte del Ayuntamiento "como entidad representante de los vecinos", al igual que -critica- tampoco estuvo representada Acoje.

La asociación de vecinos del centro histórico afirma que los residentes de la plaza Vargas, miembros de su asociación, son contrarios al proyecto de peatonalización de este espacio que les comunicó el Ayuntamiento durante una reunión. La asociación asegura que la plaza Vargas es "ya en sí una zona peatonal, pues su acceso solamente está permitido a residentes, a servicios públicos y a la carga y descarga sujeta a un horario". Agrega que si hoy en día esa restricción de acceso no se produce es porque los medios electrónicos destinados a tal fin no funcionan desde hace años y "porque desde la administración se hace la vista gorda ante los incumplimientos que se producen en cuanto al acceso de vehículos, algo que presenciamos diariamente en la autopista en la que se ha convertido la calle Tornería, o al horario de la carga y descarga, un hecho que vemos en todas las zonas del centro histórico". En opinión de la asociación, que preside Alejandro González, "haciendo cumplir lo ya dispuesto, se garantizaría el espacio para el peatón y el dinero que se prevé invertir en esta actuación podría destinarse a otras más urgentes en el centro histórico o en otras zonas de la ciudad".

La alcaldesa niega que exista controversia

La alcaldesa Mamen Sánchez señaló ayer que "no hay ninguna controversia con los vecinos de la plaza Vargas" y explicó que "hemos tenido tres reuniones. La primera donde analizamos la situación del entorno y si podíamos actuar allí. Luego, en otra donde nos comprometimos a hacer un borrador de proyecto y en la siguiente les presentamos el borrador". Agregó que los vecinos han planteado una serie de puntualizaciones "que es buscar una zona donde pueda parar uno o dos coches, donde parar los vecinos para dejar sus compras". Admitió, no obstante, que los vecinos no estaban de acuerdo con la instalación de veladores "pero hemos quedado en que se sentarán vecinos y hostelería para ver si se puede poner alguna mesa fuera o no". La alcaldesa manifestó que ya se verá en qué fecha "se hace la actuación. Se pondrá en común con los vecinos", concluyó. E.M.Cañas