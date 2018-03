Ortodoxia, innovación o evolución del pregón de la Semana Santa

El pregón de la Semana Santa llegará como cada año para anunciar la inminente semana de Pasión. Es un acto de puesta de largo que tiene o tenía un solo protagonista, al pregonero, que este año es Antonio Gallardo Monje, un apellido que lo dice casi todo en la lírica poética jerezana, semanasantera y casi universal. Su abuelo era el genio y de este, su descendencia, ha heredado unas dotes artísticas que exponen en diversos campos, como lo hizo su hijo José que pregonó la Semana Santa.

Ahora le llega el turno a la tercera generación de los Gallardo. Antonio es un cofrade del Prendimiento, joven y que comparte devociones con las que tuvo su abuelo, del que es el primer admirador. Pero no confundamos, es el pregón de un Gallardo pero no es el de Antonio, algo que ha dejado entrever el propio pregonero en alguna ocasión.

Aunque en lo que ha hecho, las formas del desaparecido genio suenan y mucho; Tío Antonio estará presente sin duda, una vez más, en el Villamarta.

Pero Antonio, el nieto, ha elegido para su pregón unos aires muy flamencos, como no podía ser de otra forma; aires que serán muy protagonistas en su obra ya que hasta siete artistas participarán de diferente forma en el acto: Dolores Agujetas, Tomasa la Macana, Rosario la Reina Gitana (piano), Felipa del Moreno, Luis el Zambo, Jesús Méndez y José Zarzana (piano).

Según adelanta la Unión de Hermandades, "este año, en honor a la Semana Santa de nuestra tierra y por el gran cariño que le tienen a la familia Gallardo, acompañarán al Pregonero y participarán en dicho Pregón" diferentes artistas. No cabe duda alguna que el elenco es de lujo; que a la fuerza el acto no aburrirá ni caerá en el tedio que en la mayoría de los casos aparece inexorablemente en una cita demasiado larga que se prolonga casi las tres horas o más.

Para los puristas la fórmula elegida por Gallardo no se corresponde con la ortodoxia o las formas acostumbradas para anunciar la Semana Santa. Desde esas posiciones se defiende lo del "mármol a mármol", usando el símil costalero; es decir, el pregonero es él solo a pecho descubierto el que defiende su obra ante el Jerez cofrade; que ayudarse con otros elementos, en este caso algo inédito al alcanzar la presencia de siete artistas, ayuda al pregonero a superar el reto apoyándose en elementos externos, algo que ya hicieron anteriores pregoneros pero en mucha menor medida, sobre los que recae gran parte del éxito de la cita.

¿Estamos también ante la evolución de un acto que apenas se ha renovado con el paso de los decenios? ¿Esa evolución debe ser la de crear un espectáculo en vez de acudir al Villamarta a oír una pieza literaria de exaltación? No cabe duda que es menos aburrido para la audiencia.

Los que prefieren esta innovación o avance entienden que es la fórmula para que el Pregón de la Semana Santa no languidezca, se actualice con los nuevos gustos que mandan y siga más vivo que nunca; una revitalización que hoy por hoy consideran necesaria frente a un pasado glorioso donde los grandes de los grandes ya no están. Y de estos, dicen, ya no quedan.

Una especie casi extinguida ante lo cual, imaginación al poder si se quiere triunfar. El día 18 lo veremos u oiremos y tendremos elementos de juicio, aunque con el plantel y el rico verso de Antonio poco margen va a quedar para el fracaso.