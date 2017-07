El PP pide que La Barca gestione el directamente el parque de La Suara

Loaiza pide que no se discrimine a las ELA

El portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, aseguró ayer que su partido permanecerá vigilante para que el Ayuntamiento de Jerez cumpla con las Entidades Locales Autónomas (ELA) que se quedaron sin Plan Invierte. El dirigente popular recordó que, tras "la gran pelea" entre la presidenta de la Diputación, Irene García, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, las ELA perdieron 120.000 euros en inversión. "La primera edil se comprometió entonces a hacerse cargo de las inversiones previstas en el Plan Invierte y, a día de hoy, no sólo no se han ejecutado, sino que parece que van a hacer trampas y colar estas obras en el Profea", dijo. Igualmente, Loaiza exigió a la presidenta de Diputación que los planes de la institución provincial no se discrimine a las ELA, ya que así se evitaría lo que ocurrió con el pasado Invierte "que discriminó a las ELA y le dio menos que a municipios con la misma o menos población". Por ello, Loaiza confió en que en el próximo plan Invierte "las ELA tengan trato de municipios" y no se repitan los conflictos entre Administraciones. La otra vez, recalcó, "la culpa fue del PSOE pero los que perdieron fueron los vecinos de las ELA donde no se hicieron las obras".