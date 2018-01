El PP denuncia el "cerrojazo" del centro de FPO de San Juan de Dios

El secretario general del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, y la parlamentaria andaluza, Teresa Ruiz-Sillero, reclamaron ayer a la Junta de Andalucía la reapertura del centro público de Formación Profesional para el Empleo, ubicado en la barriada San Juan de Dios. Saldaña y Ruiz-Sillero, que estuvieron acompañados por la diputada nacional por Cádiz y presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo, denunciaron que "esta es la imagen del cerrojazo de la formación, de las oportunidades de los jóvenes jerezanos, porque este centro tiene las puertas cerradas desde hace cuatro años". Ruiz-Sillero criticó que "el consejero de Empleo niega lo evidente, el abandono absoluto de este centro de formación que cada año impartía cursos para darle una oportunidad a los jóvenes desempleados de Jerez".

La parlamentaria andaluza indicó que "el 13 de diciembre, el consejero mintió al decir que estaban estudiando integrar a este centro en una red mayor de centros de formación pasándolo a Educación, algo que desmintió la propia consejera a preguntas de mi compañero Antonio Saldaña". Con todo ello, "la realidad de este centro", según afirmó Ruiz-Sillero, "es que está cerrado y no saben lo que van a hacer. Y la realidad es que con ello se están quitando oportunidades a los desempleados de Jerez para que se pueda formar y conseguir el empleo deseado por muchos".

El PP solicitó a la Junta el 17 de octubre visitar el centro "y han dado la callada por respuesta"

Ruiz-Sillero subrayó asimismo que este centro cuenta con una plantilla de funcionarios "y esto se puede abrir con carácter inmediato. Si la Junta de Andalucía quiere, en el primer trimestre del año se puede poner en marcha". "Tienen que aprobar una oferta formativa para este centro, traer a la plantilla que está inscrita aquí y realizar una oferta para contratar profesores y se pone en marcha inmediatamente. Lo que hay que tener es voluntad de retomar los cursos de formación. Hay que tener ganas de trabajar, de solucionar los problemas y de creer e invertir en Jerez", declaró Ruiz-Sillero.

La parlamentaria andaluza recordó que cada año se formaba a un centenar de personas en el centro jerezano. Por ello, además de la propia denuncia "que intenta ocultar el PSOE", Ruiz-Sillero indicó que "el PP lo que quiere es conseguir una solución, como siempre es nuestro objetivo, solicitando explicaciones de por qué está cerrado, que se reabra de manera inmediata, adecuándolo a la Formación Profesional Ocupacional (FPO), intentando que no termine este primer trimestre del año sin haber conseguido una solución". "Es una vergüenza ver cómo está este centro", subrayó la popular, quien también comunicó que el 17 de octubre solicitaron la visita a estas instalaciones "y han dado la callada por respuesta. Quieren ocultar la evidencia de este cerrojazo. Nos han negado el derecho que nos asiste a los diputados de poder visitar los centros oficiales de la Junta de Andalucía".

Por su parte, Saldaña anunció que "seguiremos insistiendo también desde el Ayuntamiento de Jerez y, por ello, en el próximo pleno llevaremos una proposición para que desde el gobierno local socialista, que parece que no se da por enterado, se luche por Jerez, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará un gobierno de Susana Díaz que maltrata a la ciudad. Parece que Mamen Sánchez ha dejado el tema arrumbado, no están preocupados y con independencia de lo que se haga en el Parlamento andaluz, vamos a llevarlo también al pleno".

Por ello, el parlamentario andaluz consideró que "Jerez, la quinta ciudad de Andalucía, no puede renunciar a tener un centro de FPO" y, por tanto, exigió su reapertura y conocer cuál es el formato que la Junta tiene previsto hacer.