El PP critica en Jerez el impuesto de sucesiones andaluz

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha criticado hoy que el Parlamento andaluz haya rechazado la iniciativa del PP para cambiar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía y ha dicho que en esta región "quien hereda es la señora Díaz, no los andaluces".

En un encuentro con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz celebrado en Jerez de la Frontera, Loles López ha dicho que "no está bien" que la presidenta andaluza arrime "no uno, sino los dos hombros para subir ella a nivel nacional en su partido y no los meta para ayudar a los andaluces".

"La última prueba la tuvimos ayer", ha explicado la secretaria general del PP andaluz tras explicar que la Cámara, con los votos en contra del PSOE e IU y la abstención de Podemos, rechazó la iniciativa popular que pretendía instar a la Junta a aprobar un decreto ley para reducir las cuotas de impuestos autonómicos para parientes directos por herencias.

López ha insistido en que los andaluces "somos los españoles que más impuestos pagamos", un hecho "diferencial", que se mantendrá porque "una vez más la Señora Díaz decidió que aquí quien hereda es la Señora Díaz y no los andaluces" mientras "en Madrid heredan los madrileños o en Galicia los gallegos".

La secretaria general del PP ha señalado que le "sorprende" que Ciudadanos "no ejerza presión" para cambiar este aspecto, sino que "alise el camino" a Susana Díaz para que "ella siga en sus temas de Madrid".

Loles López ha añadido que Andalucía "tiene todo para estar en la cabeza" en desarrollo, algo que sólo le "impide" la "gestión de la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha apuntado datos que "muestran realidades como puños", en referencia a que la ejecución de los presupuestos de 2016 recoge que sólo se han gastado 200 de los 349 millones destinados a la promoción del fomento empresarial o que sólo se hayan ejecutado 16 de los 60 millones de la partida destinada a ayudas para autónomos.

La secretaria general del PSOE se ha referido también a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) con los que la UE ha destinado fondos para impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz.

Ha explicado que con este gobierno "de la mano del Gobierno de España" irán a la provincia 1.300 millones de euros y serán "el mejor plan de empleo".

Loles López ha señalado que este proyecto "tendría un mayor impulso" si "tuviéramos el compromiso de la Junta de Andalucía en todas aquellas cuestiones necesarias para la creación de empleo".