El PP pide que la Junta asuma los gastos de comunidad de sus viviendas sociales

El diputado autonómico del Partido Popular Antonio Saldaña solicita que "la Junta de Andalucía se haga cargo de los gastos de comunidad de las viviendas sociales que son de su propiedad" con el fin de evitar lo que está ocurriendo en el Bloque 3 de la Barriada de la Constitución de Jerez (conocida como el Mopu) y en la que los vecinos llevan casi seis meses sin ascensor en un edificio de ocho plantas por los impagos a la comunidad.

El dirigente popular avanza que el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal establece que es obligación del propietario "contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización", y añade que hay varias sentencias judiciales que especifican que "las relaciones se establecen entre los distintos copropietarios y la Comunidad de Propietarios y los arrendatarios quedan totalmente al margen (…) y de acuerdo con ello deberá ser el propietario, y no el arrendatario, quien debe contribuir a los gastos, y todo ello con independencia del acuerdo alcanzado entre arrendador y arrendatario" (Sentencia nº 106/2012 de AP Valladolid, Sección 3ª, 20 de Marzo de 2012).

Denuncia que hay ancianos y enfermos que no pueden salir al no haber ascensor

Es por elloque los populares "consideran intolerable que la Junta de Andalucía incumpla sus obligaciones legales con las comunidades escudándose en que sus inquilinos no pagan cuando la Ley y la jurisprudencia le obliga a hacer frente a esos gastos, con independencia de que después los repercuta a los inquilinos", y lamentan que "la todopoderosa Junta de Andalucía obliga a los propietarios de las viviendas sociales a llevarla a los tribunales, porque sabe que no podrán hacerlo por problemas económicos y mientras mantiene a los vecinos del bloque 3 del MOPU sin ascensor subiendo y bajando ocho plantas todos los días".

Los populares visitaron a solicitud de los vecinos el bloque 3 de la barriada de La Constitución que lleva casi seis meses sin ascensor por impagos de la comunidad y en el que los vecinos se quejan de que "la Junta de Andalucía es la propietaria prácticamente del 90% de los pisos del bloque, pero no hace nada para gestionar los cobros, ni se hace cargo de los gastos de comunidad como propietaria".

"Un bloque tiene ocho plantas y hay personas ancianas y enfermas que llevan casi meses atrapadas en sus casas, o que han tenido que abandonar su hogar. Sin embargo, la Junta de Andalucía no da ninguna respuesta a los vecinos", indica Saldaña,

Para finalizar, el dirigente popular anuncia una campaña para que los vecinos puedan ejercer su "derecho de petición", así como una proposición no de ley para que la Administración autonómica cumpla la Ley y no obligue a las comunidades de viviendas sociales a tener que llevar a la Junta a los tribunales, mientras sus vecinos se encuentran atrapados por no tener ascensor.