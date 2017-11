El PP reclama a la Junta 22 millones de euros "de la deuda del Patrica con Jerez"

La parlamentaria andaluza del PP de Cádiz, Ana Mestre, reclamó ayer a la Junta el pago de 21,9 millones de euros para Jerez "que le corresponde sobre la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y que adeuda al tener congelados estos fondos desde 2013". Mestre calificó esta deuda como "injusta y no reconocida" y lamentó que "tampoco sea reconocida por la propia alcaldesa Mamen Sánchez, porque no la he visto reclamársela al Gobierno andaluz". La popular resaltó que se trata de "la mayor deuda que la Junta tiene con un municipio de la provincia de Cádiz, siendo el global de la misma con todas las localidades de 136 millones". La parlamentaria andaluza recalcó que "todo viene de una ley aprobada por la propia Junta en 2010, y que no ha sido capaz de cumplir, en la que se preveía la creación de un fondo para transferir a los ayuntamientos financiación incondicionada, es decir, que los consistorios pueden invertir estas transferencias en lo que vieran más oportuno". Esto, según Mestre, "lo esperan los ayuntamientos como agua de mayo, porque viene a paliar el gran déficit que tienen para mantener los servicios públicos y necesidades importantes". Manifestó que "no hay derecho a que esta deuda persista y que el gobierno socialista de Jerez esté con la boca callada y que haya tantos complejos para defender los intereses de los jerezanos y jerezanas".