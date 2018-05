El PP pide a la Junta que negocie para traer la Fórmula 1 a Jerez

El secretario general del PP de Cádiz y candidato a la Alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, pidió ayer a la Junta que inicie negociaciones para traer a Jerez el Gran Premio de España de Fórmula 1 ante "la inestabilidad política en Cataluña que está poniendo en peligro la renovación del contrato para la celebración de este evento en el Circuito de Montmeló, un contrato que expira en el año 2019".

En un comunicado, Saldaña ha señalado que "la falta de interlocución en el Gobierno de la Generalitat ha imposibilitado que se proceda, de momento a la renovación del mismo, lo que unido a la disconformidad que los organizadores del evento han mostrado por determinados acontecimientos en la celebración del último Gran Premio hacen que sea un buen momento para intentar que Jerez y Andalucía puedan albergar este importante evento deportivo internacional".

En este sentido, el también parlamentario andaluz ha destacado que la repercusión económica, mediática y social por la celebración de la Fórmula 1 es "incontestable". "De hecho, el Colegio de Economistas de Cataluña ha cifrado en un informe en 160 millones de euros el impacto en gasto directo de los asistentes, por lo que desde el punto de vista de la proyección de la marca Jerez y la marca Andalucía, el evento es seguido en el mundo por más de 500 millones de personas, lo que posiciona a la ciudad y la región que la alberga en primera posición mundial", ha añadido Saldaña.

Ante esta ocasión, el dirigente popular ha presentado propuestas tanto en el Ayuntamiento de Jerez como en el Parlamento de Andalucía. "La inversión necesaria para la celebración del evento es demasiado elevada para que la pueda soportar en solitario una ciudad y menos en las circunstancias económicas en las que se encuentra el Ayuntamiento de Jerez, de ahí que propongamos a la Junta que lidere la propuesta de que el Circuito de Jerez pueda albergar la Fórmula 1", ha asegurado.

Además, Saldaña ha explicado que sería necesario proceder a una adaptación del circuito, una inversión a considerar por su amortización a futuro. "Merece la pena en este momento apostar por poder albergar este importante evento deportivo ya que la repercusión económica, social y mediática de la marca Jerez y Andalucía supera con creces la inversión necesaria", ha concluido.

Tras conocer las declaraciones, desde el gobierno local le pidieron ayer a Saldaña que se mantenga al margen de este asunto. "Si ama Jerez y le gusta nuestro circuito le pediría que no torpedee, que no hable ni haga peticiones a un gobierno, en este caso a este gobierno municipal, la Junta de Andalucía o la Diputación, que ha demostrado que es capaz de traer pruebas y de negociar en condiciones ventajosas para la ciudad, como por ejemplo las Superbikes, que hemos anunciado la renovación de 3 años como circuito principal", ha subrayado Santiago Galván, delegado de Economía. En este sentido, le ha pedido que "no interfiera y que se mantenga al margen de los trabajos que este gobierno está haciendo en el mundo del motor. Que se mantenga al margen si de verdad quiere a Jerez y no quiere hacer daño a esta ciudad a posibles y futuros eventos. Que nos deje trabajar a los que sabemos, que ya sabemos lo que él hizo en el circuito, que ya sabemos el desastre que nos dejó en nuestro trazado. Le pido públicamente que nos deje trabajar porque nosotros sí sabemos hacerlo y además de la mano con las administraciones y con lealtad".

Por último, Galván ha añadido que "el circuito es un asunto de ciudad y hay que intentar dejarlo fuera de peleas absurdas políticas como intentan algunos y de buscar titulares. Lo que pido es que se mantenga al margen, que no se hagan declaraciones y que se nos permita seguir trabajando".

Por su parte, la alcaldesa Mamen Sánchez ha recordado que "todo el mundo sabe cómo se mueve esto y esto puede estropear muchas cosas, así que se quede calladito". "Nosotros no le decimos a nada que no, todo se trabaja pero todos saben las condiciones en las que hay que trabajar, con la máxima discreción y en estas cosas todavía más", ha concluido la regidora.