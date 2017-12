El PP dice que Mamen Sánchez "no atiende ni al 5% de los ciudadanos que se lo pide"

El Partido Popular de Jerez denuncia "la falta de dedicación de la alcaldesa socialista, Mamen Sánchez, y de varios delegados de su equipo de gobierno", en clara réplica a la nota de presa que hizo pública el PSOE el pasado martes asegurando que María José García-Pelayo ha faltado a casi la mitad de los plenos municipales celebrados este año. En este sentido los populares denuncia que desde que gobiernan los socialistas en Jerez "Mamen Sánchez no ha atendido ni un 5% de las peticiones que los ciudadanos y los colectivos de la ciudad han cursado para ser atendidos por la primera edil".

Además, los populares recuerdan que "Mamen Sánchez no pisó Jerez hasta que no fue alcaldesa. La falta de dedicación de Mamen Sánchez y el resto del equipo de gobierno socialista es patente, y se manifiesta llegando a trabajar al Ayuntamiento a las once de la mañana".

Por otro lado, el PP afirma que "la falta de dedicación del equipo socialista se comprueba en la ausencia de iniciativas presentadas a pleno por parte del grupo socialista, en contraste con la frenética actividad del grupo del Partido Popular, que mes tras mes llena prácticamente su cupo de iniciativas denunciando problemas y aportando soluciones que afectan a los ciudadanos de Jerez".

"Incluso -insisten los populares- han quitado las juntas de gobierno local de los viernes y las celebran los mismos días del pleno para no tener que ir dos días seguidos al Ayuntamiento".

Para finalizar, los populares inciden en que "esta falta de dedicación no es sólo aplicable a Mamen Sánchez, sino a todo su equipo, ya que es vox populi que muchos de los delegados no pisan algunas delegaciones desde hace meses". Y finalizan explicando que "Jerez no puede permitirse tener un Ayuntamiento con una alcaldesa sin ganas de trabajar, y si se sienten cansados, mejor que se aparten y dejen gobernar al Partido Popular, que fue el partido que eligieron los jerezanos".