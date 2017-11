El PP denuncia que el alcalde de Nueva Jarilla le obligó a suspender una reunión con un colectivo

Desde el Partido Popular denunciaron ayer que el alcalde-presidente de Nueva Jarilla, Javier Contreras, obligó a suspender una reunión que mantenían los populares con un colectivo de la ELA, "al presentarse en la misma con insultos y amenazas". En concreto, según el PP, el pasado martes se encontraban en una reunión con la banda de música de Nueva Jarilla para conocer su actividad y la situación en la que se encuentra, "momento en el que el alcalde-presidente de la ELA irrumpió en la reunión fuera de sí, y a gritos profirió amenazas y descalificativos personales contra los asistentes a la reunión, que tuvo que suspenderse".

Para el PP "esta actitud es más propia de regímenes poco democráticos" y le recuerdan a Contreras que "el pueblo no es de su propiedad, que la política se ejerce buscando soluciones a los vecinos, no a través del insulto, la descalificación y el amedrentamiento". Desde las filas populares calificaron este hecho como muy grave, al impedir a los concejales populares mantener un encuentro con colectivos de la pedanía. "Nueva Jarilla no merece estar representada por una persona que pierde los papeles contra sus propios vecinos por el hecho de reunirse con representantes de otras formaciones políticas", lamentaron. No obstante, el PP señaló que "seguiremos trabajando por mejorar la vida de los jerezanos que viven en la zona rural, que seguiremos proponiendo mejoras y escuchando a los diferentes colectivos del medio rural, por mucho que no le guste al alcalde-presidente de Nueva Jarilla, al que le invitamos, si no es capaz de respetar ni a sus propios vecinos, a dejar paso a una persona respetuosa, que sea consciente del cargo que representa, y que no utilice el Ayuntamiento como un cortijo, que a tenor de los hechos considera el pueblo como de su propiedad".

Para finalizar, los populares piden al PSOE "que tome cartas en el asunto por la actitud que ha mostrado el que también es miembro de la ejecutiva provincial del PSOE que encabeza Irene García".