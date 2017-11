El PP dice que el PSOE "se carga Jerez con una gestión a base de parcheos"

El PP mostró ayer "su tristeza" por las obras de parcheo realizadas en las inmediaciones de la plaza Esteve, manifestando que "es triste que Jerez esté abandonada cuando el Ayuntamiento no deja de recibir dinero del Gobierno de España y los jerezanos pagan al gobierno local más impuestos que nunca". En este sentido, recordó que "el PP tenía un proyecto para remodelar la plaza Esteve, para dotarla de un acceso digno para los autobuses y modernizar el mercado, sin embargo, el PSOE no supo o no quiso llevarlo a cabo". Según el PP, la plaza Esteve es un ejemplo más "del proyecto de ciudad que tiene el PSOE: ratas, calles sin alumbrado, asfaltado y acerado tercermundista y las barriadas sucias". Los populares preguntan a la alcaldesa por qué no usa los 15 millones de euros "que va a recibir de Europa en poner Jerez en condiciones, como se merecen y esperan los jerezanos, en vez de seguir parcheando".