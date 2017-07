El PP critica al PSOE que no haya apoyado su moción de homenaje a Miguel Ángel Blanco

El parlamentario autonómico y edil del PP, Antonio Saldaña, lamentó la falta de respaldo unánime a las mociones presentadas por su formación en diferentes ayuntamientos para hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco por el vigésimo aniversario de su asesinato a manos de Jerez. En el caso de Jerez, se abordó en un pleno celebrado la pasada semana donde PSOE e Izquierda Unida se abstuvieron.

El PP explicó se presentaron mociones en todos los municipios de la provincia coincidiendo con los actos de homenaje organizados por la Fundación Miguel Ángel Blanco para contribuir a elaborar lo que este colectivo ha denominado el "mapa por el recuerdo" en todo el territorio nacional. A este respecto, Saldaña explicó que "durante estos 20 años la firmeza en la condena de este asesinato y el homenaje unánime en pro de un chico cuyo único delito era participar en política y defender la libertad y la igualdad de los españoles no ha sufrido quebranto por parte de ningún partido de implantación nacional, consolidando así lo que en su momento se denominó el espíritu de Ermua", que consiste en "la unión y lucha sin fisuras" contra el terrorismo armado por parte de ETA, "una unanimidad que surgió de manera espontánea tras el gran impacto social que supuso el asesinato de Blanco".

En esta línea, el parlamentario criticó que "de forma sorprendente el PSOE en la provincia haya adoptado diferentes posturas en función del municipio donde se sometía a votación esta propuesta, en lugar de contar con el voto favorable que cabría esperar en estas circunstancias". Así las cosas, añadió que el PSOE ha votado en contra en municipios donde gobierna como San Fernando, que propició además que la propuesta no pudiera salir adelante, así como en Chiclana los socialistas no permitieron ni debatir la propuesta y no pudo ser sometida a votación "al no considerarse que este asunto estuviera relacionado con la ciudad". En El Bosque votó en contra.

Mientras de grupos afines a Podemos, señala que la tónica habitual ha sido el voto en contra o la abstención. "De Podemos no nos sorprende porque huyen o se oponen sistemáticamente de todo aquello que tenga que ver con España, la unidad nacional, la libertad o la igualdad", advirtió.