El PP dice que el PSOE no apuesta por el deporte en Estella

El Partido Popular criticó ayer la política de fomento del deporte en la zona rural seguida por el PSOE desde Diputación. El alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez, junto a la presidenta del PP local, la diputada María José García-Pelayo, visitaron las obras que realiza el ayuntamiento de Estella en el campo de fútbol de la pedanía. "Existe una discriminación a Estella, porque el PSOE ha renovado las instalaciones deportivas del resto de pedanías menos de la nuestra", indicaba Sánchez. "Tanto PA como PSOE votaron en contra de renovarlo en el pleno de Diputación, se discrimina a la única pedanía que no tiene campo de césped artificial. No vamos a parar hasta encontrar fondos para ponerlo. En la anterior legislatura, el PP colaboraba en el mantenimiento y conservación del campo, y ahora la delegada municipal de Deportes no nos recibe. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no tiene interés", lamentaba.