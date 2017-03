El PP acusa al PSOE de "dejar morir" el proyecto de reurbanización de El Portal

El PP acusó ayer al gobierno local del PSOE de "haber dejado morir" el proyecto de reurbanización de El Portal y le atribuyó toda la responsabilidad política por la paralización que sufren las obras de este polígono industrial. El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Antonio Saldaña, señaló que "habrá pormenores técnicos, discusiones entre los técnicos, pero la responsabilidad política está clara y es del gobierno del PSOE que prácticamente no se ha preocupado del polígono El Portal". A su juicio, lo ocurrido es un ejemplo más de que el gobierno de Mamen Sánchez "está en pausa" y denunció que la consecuencia es que se ha perdido "una inversión de cuatro millones de euros, incluida la aportación de 1.156.000 euros del Ayuntamiento para la cofinanciación del proyecto".

Saldaña eludió cualquier responsabilidad del anterior gobierno del PP, aunque las obras, cofinanciadas en un 75% por la Zona Franca con fondos europeos, se iniciaron al final de esa legislatura. "La información que tenemos es que cuando comienzan los problemas de comunicación entre el Ayuntamiento y la Zona Franca es final de junio o principio de julio. La Zona Franca ha intentado comunicarse con el Ayuntamiento para tratar temas técnicos y el Ayuntamiento no ha contestado". También restó importancia a los errores que durante la ejecución de la obra se detectaron en el proyecto realizado por el Ayuntamiento. "Cualquier proyecto que haga cualquier gobierno sufre cambios durante su ejecución pero lo que no es normal es que de repente se corte la comunicación".

Saldaña aseguró que las obras de El Portal se paralizaron un mes después de la llegada de Mamen Sánchez al Ayuntamiento "y en casi dos años su gobierno no se ha preocupado de desbloquear el proyecto. La gestión ha sido desastrosa". El portavoz adjunto del PP quitó también cualquier tipo de responsabilidad a Zona Franca "una institución que no hace una función más allá de la gestión de fondos europeos" y agregó que pedirle ahora dinero a Zona Franca para acabar la obra "a fondo perdido es estar alejado de la realidad. Es decir, Zona Franca hace una inversión si tiene un retorno como es el caso del cuartel de San Agustín, donde luego recibe dinero por los alquileres y si es una inversión que luego no tiene retorno, sólo interviene como gestora de fondos europeos. Por lo tanto en el proyecto de reurbanización de El Portal, Zona Franca fue un instrumento que utilizó el Ayuntamiento para poder acceder a fondos europeos".

Saldaña manifestó que para resolver ahora la situación o se buscan de nuevo fondos europeos o el Ayuntamiento aporta el dinero. En este sentido, propuso que se incluyan las obras de reurbanización de El Portal en los Edusi, "que son fondos que se van destinados precisamente a zonas urbanas degradadas". La otra alternativa, en su opinión, es que el Ayuntamiento acometa las obras conforme al Plan de Actuaciones de Patrimonio Municipal de Suelo 2014-2015. "Decimos eso porque ya el millón de euros que se puso por parte del Ayuntamiento se hizo sobre la base de que este proyecto estaba incluido en el Plan de Actuación 2014-2015. El Ayuntamiento tiene legalmente todas las posibilidades para aportar, conforme a ese plan, el dinero que falta para terminar las obras". Es más, aseguró que el PP dejó en la caja de ese plan tres millones de euros que no se han utilizado.

El dirigente popular abundó en que aunque la oposición no está para decirle al gobierno lo que tiene que hacer, "si no es capaz de dar soluciones, lo más honesto es que se vayan y dejen gobernar a la lista más votada".