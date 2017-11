El PP llevará al Parlamento la falta de un profesor de FP en La Granja

El PP ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía la falta de un profesor de Formación Profesional en el instituto de La Granja, concretamente en Laboratorio Clínico y Biomédico, donde llevan desde el inicio de curso sin clase de una de las asignaturas. Desde las filas populares califican como "grave" este hecho por dos razones: "en primer lugar porque estos alumnos se gradúan en febrero, y por otro lado, porque la falta de personal en este centro se une a la lista de colegios e institutos donde ha faltado personal, tanto docente como administrativo en el inicio de curso".

El PP vuelve a calificar de "desastroso y caótico" el inicio de curso en Jerez, "donde ha faltado personal en casi una decena de centros educativos, algo inaudito e impropio de una administración seria y comprometida". Recuerda que han faltado profesores, monitores, personal de administración, "algo que demuestra la mala planificación y el caos en la gestión del PSOE, así como su falta de compromiso con la educación en la ciudad". Por todo ello, anuncian que trabajarán desde las distintas instancias para que se solvente esta situación, puesto que tal y como han apuntado "no se puede consentir que la mala gestión del PSOE afecte al futuro académico de los alumnos de Jerez, y concretamente de los alumnos de FP que tienen que graduarse en febrero y no saben qué va a pasar con respecto a esa asignatura que no se ha impartido en lo que va de curso".