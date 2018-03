El PP quiere una Semana Santa de Interés Turístico Internacional

El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, y el portavoz y candidato del PP de Jerez, Antonio Saldaña, visitaron ayer las hermandades de Jerez que realizan su estación de penitencia el Lunes Santo. Ambos responsables políticos estuvieron acompañados por otros miembros del partido como María José García-Pelayo. Además, aunque con un poco de retraso por motivos de agenda, también se unió a la comitiva el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz.

Antes de comenzar la ronda de visitas, Antonio Saldaña dejó claro que es "un placer tener en Jerez a nuestro presidente del PP andaluz y nuestro próximo presidente de la Junta". Tal como explicó, "ha querido venir hoy para conocer en profundidad la Semana Santa de Jerez, una de las más importantes de Andalucía y, por lo tanto, de España". Además, Saldaña aprovechó la visita para trasladarle un mensaje: "Jerez es la primera ciudad en población de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España. Por lo tanto, los jerezanos necesitamos tener a un presidente de la Junta como tú, que cuente a Jerez como una gran capital y que, de una vez por todas, después de 40 años de régimen del PSOE podamos tener a alguien cercano a nuestra ciudad". Por estos motivos, Saldaña le pidió que desde la Junta se implique para conseguir que la Semana Santa de Jerez "sea declarada de Interés Turístico Internacional".

"La Junta no ha entendido que una ciudad como Jerez tiene que ser mimada"

Durante su intervención, realizada junto a la Ermita de la Yedra tras participar en un acto en Amor y Sacrificio, Juanma Moreno Bonilla aseguró ayer que la Semana Santa de Jerez "es una de las más bellas que tenemos en Andalucía". No obstante, afirmó que la ciudad "representa mucho más, Jerez tiene probablemente todos los requisitos para ser líder desde el punto de vista turístico". A juicio del presidente del PP-A, la ciudad "tiene una marca propia, internacional, una marca que es claramente de prestigio y una marca que tenemos que potenciar entre todos". "Creo que en Jerez se puede hacer mucho pero para hacer mucho necesitamos primero un Ayuntamiento que apueste y que tenga las ideas claras en materia turística y de promoción, y un Gobierno autonómico que cumpla con sus obligaciones, que para eso tiene las competencias exclusivas en materia turística", añadió.

Sin embargo, Moreno Bonilla aseguró que la Junta de Andalucía hasta la fecha "no ha entendido que una ciudad como Jerez tiene que ser mimada y protegida y amparada. Desgraciadamente nuestro Gobierno autónomico no ha sido capaz de interpretar las enormes potencialidades de esta ciudad para que precisamente contribuya no solamente a su propio futuro como gran ciudad sino también al del conjunto de Andalucía".

Así las cosas, aseguró que si llega a ser presidente de la Junta de Andalucía, "estoy seguro de que con la ayuda de Antonio como alcalde vamos a conseguir que haya una declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Jerez". En este punto, Moreno Bonilla justificó la petición "porque pensamos que es claramente positivo para el turismo, para el sector servicios, y porque se lo merece además la ciudad de Jerez". Precisamente por ello, avanzó que el PP no va a esperar a que sean las elecciones sino que "vamos a impulsar una iniciativa en el Parlamento para que se inicien todos esos procedimientos, para que se remuevan todos los obstáculos y para que lo antes posible podamos disfrutar precisamente de ese reconocimiento internacional a la semana Santa de Jerez". Por último, insistió en que "hay mucho por hacer a favor de Jerez pero para eso hay que concitar esfuerzos comunes, hay que creérselo y creo que nuestro Gobierno de Andalucía y la actual alcaldesa tampoco se lo creen. Por tanto, si nos lo creemos y empujamos en la misma dirección podemos devolverle el esplendor que nunca debió de perder Jerez".

No obstante, hay que recordar que este compromiso por parte del PP no es nuevo. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis, ya se comprometió hace casi un año tras visitar la ciudad a hacer posible la declaración de la Semana Santa de Jerez como 'Fiesta de Interés Turístico Internacional'.