El PP "reta" a la alcaldesa a acreditar los títulos que aparecen en sus currículos

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jerez ha defendido este lunes que la alcaldesa de la ciudad, la socialista Mamen Sánchez, debe "despejar cualquier sospecha de duda" y acreditar públicamente los títulos académicos que figuran en sus currículos.

En un comunicado, la concejal y secretaria general del PP de Jerez, Lidia Menacho, ha sostenido que "sin la alcaldesa no tiene nada que ocultar, no tendrá problemas en aceptar la invitación que le trasladamos desde el PP".

En este sentido, Menacho ha recordado que el PP de Jerez no sólo ha enviado el currículum de todos sus concejales al Ayuntamiento --a la Secretaría General, Alcaldía y a la Comisión de Transparencia-- para que, cuando considere, los haga públicos, sino que "no hemos tenido inconveniente alguno en demostrar el extenso currículum de nuestro portavoz y candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, sobre el que no cabe la más mínima duda, más bien envidia".

"La primera ciudad en población de la provincia, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España no puede tener una alcaldesa sobre la que recaiga la duda sobre si su CV es cierto o no", ha abundado la edil.

Para los populares "es sano y democrático" que en un ejercicio de transparencia, Mamen Sánchez acredite públicamente los títulos académicos que posee, así como "que aclare a los jerezanos cuál es, exactamente, su currículum".

"De hecho, ya ha habido algún miembro del Gobierno local que no ha tenido problemas en publicar en redes sociales su título invitando a sus compañeros a enseñar los suyos", ha indicado Menacho.

"Los socialistas pidieron que nuestro portavoz Antonio Saldaña explicara su currículum, y nosotros encantados de hacerlo ya que es el más preparado y formado de todos los políticos de Jerez, y ahora es el turno de Mamen Sánchez", ha concluido.