El PP pide que se anule el decreto sobre Educación Infantil

El Partido Popular de Jerez, a través de su concejal y presidente de Nuevas Generaciones, Jaime Espinar ha valorado el Decreto de la Junta de Andalucía sobre las Escuelas Infantiles, lamentando que "en la educación de cero a tres años existe, que con este Decreto así se corrobora, una dejación de funciones y una falta de planificación y sensibilidad por parte del Gobierno andaluz".

En este sentido ha apuntado que el "Decreto que ha salido adelante no es el correcto, ni el más ambicioso, ni mucho menos el que soluciona los problemas de los padres con hijos menores de tres años, sino todo lo contrario. Las familias y los centros infantiles salen enormemente perjudicados, ya que no pueden solicitar la bonificación durante todo el año, como ocurría hasta ahora, lo que va a provocar que muchas familias que se han visto en la necesidad de solicitar una plaza fuera de plazo, ahora no lo hagan por la ausencia de esas ayudas".

Jaime Espinar critica por encima de todo "los duros recortes en las bonificaciones"

"Esta situación -según ha apuntado- es especialmente preocupante en determinados sectores como en la agricultura, el turismo o la hostelería, ya que miembros de muchas familias son contratados temporalmente y es en ese momento cuando deciden optar a solicitar una plaza de Educación Infantil".

Así mismo, ha señalado que las bonificaciones por parte de la Junta "van a sufrir un importante recorte pudiendo verse mermadas de manera considerable, puesto que en el caso de las del 75% bajarían al 50% y aquellas bonificaciones del 50% y del 25% podrían quedarse en 0. ¿Es ésta la política de conciliación de la que presume la Junta de Andalucía?", preguntan desde el PP.

Por todo ello solicitan a la Junta que "se dé marcha atrás al decreto que va a perjudicar a muchas familias y escuelas infantiles jerezanas, que reflexionen, se siente con profesionales y usuarios e intente llegar a un acuerdo solvente" .