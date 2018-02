"Para el PP los autónomos son la clave de la economía estable"

El PP pedirá explicaciones por las esperas de las ambulancias

"La consejera de Salud debe dar explicaciones de por qué los jerezanos tienen que esperar hasta tres y cuatro horas para ser atendidos por una ambulancia medicalizada cuando tienen una urgencia por la noche", aseguró ayer el parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, tras la noticia publicada al respecto por Diario de Jerez. A juicio del también concejal, "volvemos a lo de siempre, al trato discriminatorio de la Junta de Andalucía con Jerez y los jerezanos". En este sentido, Saldaña aseguró que, siendo Jerez la principal ciudad en población de la provincia y la quinta de Andalucía, "no es normal que sólo tengamos una ambulancia medicalizada en un centro de salud por las noches, además de la del 061 que va por otro lado, y que se haya conocido hoy que se tienen esperas de hasta tres horas por la ambulancia". Por ese motivo, anunció que el PP pedirá en el Parlamento andaluz que la consejera de Salud dé explicaciones sobre lo sucedido. "Estamos convencidos de que esto no ocurre en Sevilla, ni en Málaga, no ocurre en Granada, ni en Córdoba pero es que tampoco ocurre en Huelva, ni en Jaén ni en la capital ni en Almería y todas esas son ciudades con menos importancia desde el punto de vista poblacional que Jerez", lamentó el edil. "Volvemos a lo de siempre Jerez no puede ser tratado como una ciudad de segunda, Jerez tiene que ser tratado por la Junta como lo que es, una capital, evidentemente no capital de provincia, pero es una ciudad que tiene más población que cuatro de las ocho capitales de Andalucía", concluyó.