El PP considera "un fraude de ley" la propuesta de funcionarización

El PP afirmó ayer que la propuesta de funcionarización realizada por el gobierno municipal supone "un fraude de ley, puesto que no es posible la conversión automática de un trabajador laboral en funcionario interino". Alertó además que si lo que se pretende es la estabilidad laboral, el resultado sería el contrario "porque un funcionario interino es menos estable y más temporal que un laboral indefinido en el Ayuntamiento de Jerez", manifestó el concejal popular Antonio Saldaña.

El PP anunció que el próximo viernes mantendrá un encuentro con los sindicatos mayoritarios de la plantilla municipal, es decir, CGT, CSIF, SIP y ATMJ, y se mostró dispuesto a tener también una reunión con el resto para conocer de primera mano cuál es su opinión, aunque en el caso de los cuatro primeros ya han expresado públicamente y de forma unitaria su rechazo al plan propuesto por el gobierno local. "Ya que se ha abierto la caja de Pandora de este proceso, que nosotros también durante un tiempo estuvimos trabajando, vamos a intentar no caer en los mismos errores que ha caído en este caso el PSOE", mantuvo Saldaña.

El PP consideró, en este sentido, que el plan presentado hace una semana por el gobierno local, tiene una serie de lagunas, empezando por unas declaraciones realizadas por la alcaldesa, en las que dijo que los empleados con un contrato laboral indefinido tendrían que sacar prácticamente un cero en el examen para perder su puesto de trabajo. "Esto no nos parece serio y de hecho ha enfadado a todo el mundo: ni los trabajadores están contentos por la falta de respeto, pero es que tampoco la gente en la calle. Aquí la que ha sacado un cero es Mamen Sánchez como alcaldesa en estos años que lleva de gestión".

Además Saldaña consideró una contradicción que el primer día la alcaldesa dijese que el Ayuntamiento acometía el plan de funcionarización obligado por una ley del Gobierno central que no permite más de un 8% de personal laboral indefinido y "cuando ve que todo el mundo se pone en contra, dice que va a ser voluntario. Veo normal que ni los trabajadores ni los ciudadanos confíen en alguien que continuamente les está engañando".

Argumenta también el PP que el gobierno local está jugando con los conceptos, porque asegura que no hay ninguna obligación legal de disminuir el número de trabajadores que tienen contrato laboral indefinido. "Lo que hay es un acuerdo de los sindicatos mayoritarios con el Gobierno de España para disminuir la temporalidad, es decir, los contratos temporales, que no son los laborales indefinidos. El personal laboral indefinido del Ayuntamiento de Jerez no es temporal y creemos que apenas hay contratos temporales". En palabras de Saldaña, este "nuevo engaño", probablemente responda a "que quieran intentar solucionar casos puntuales de determinadas personas o porque ,como han dicho los sindicatos, aunque nosotros no entramos ahí, existan unas intenciones más allá de lo que han dicho", en referencia a las declaraciones sindicales que hablan de una maniobra para llevar a cabo un ERE encubierto.

El concejal popular insistió en que la figura que propone Mamen Sánchez para los laborales indefinidos es un fraude de ley. "Les está diciendo conviértanse en funcionarios interinos básicamente por la cara. Esa conversión automática es un fraude de ley. Demuestra una falta de respeto a los ciudadanos de Jerez, pero además deja a los trabajadores municipales en una situación de inestabilidad".

Aunque el primer paso del PP, según indicó ayer Saldaña, será escuchar a los trabajadores, avanzó que también se les trasladará su planteamiento. Lo primero -afirmó- es "el respeto a la ley y al servicio público. No se pueden trasladar ocurrencias simplemente por generar un efecto mediático; segundo punto, que se haga de forma consensuada con los trabajadores y tercer punto, sin prisas electorales". El concejal popular manifestó que el gobierno del PP tuvo la oportunidad de iniciar el proceso de funcionarización "y no lo hicimos, aun a sabiendas de que podía ser un gesto de cara a la plantilla municipal, porque no se daban las condiciones". En su opinión, para poder dar estabilidad a la plantilla y que la consolidación sea correcta, la situación jurídica y presupuestaria del Ayuntamiento tiene que permitir ir creando en paralelo las plazas. "Hasta que eso no se produzca no tiene sentido iniciar el proceso de funcionarización porque al final vas a generar más inestabilidad y creas una situación intermedia de cara a la galería. Lo de funcionario interino sonará muy bien, pero eso es una trampa con un único objetivo electoral".

En este sentido, dijo que si el PP vuelve a gobernar en el Ayuntamiento "que nadie crea que en tres meses va a arreglar la situación. Lo que lleva así 40 años no se puede arreglar en un mes". Agregó que el proceso de consolidación y de creación de nuevas plazas a medida que se produzcan jubilaciones, mediante un concurso público abierto a toda la ciudadanía, "tiene su tiempo", un tiempo que el PP cifra en no menos de cuatro años.