El PP critica la ausencia de actividades de ocio para los jóvenes de la zona rural

El grupo popular lamenta la discriminación que sufren los jóvenes de la zona rural ante la falta de actividades de ocio en la programación de verano del gobierno local. Así lo han constatado los concejales del PP María José García-Pelayo, Antonio Saldaña, Antonio Montero y Jaime Espinar, así como el alcalde de Estella Ricardo Sánchez durante una visita a El Mojo-Baldío Gallardo, en la que han recogido loas inquietudes de sus vecinos.

Según Espinar, "entre las demandas y denuncias de los vecinos de El Mojo se encuentran las de los jóvenes que, al igual que en el resto de barriadas rurales, este verano no van a contar con actividades de ocio".

El concejal del PP lamenta, en este sentido, que "el PSOE se haya olvidado de los jóvenes de las barriadas rurales en la programación de actividades de verano".

El también presidente de Nuevas Generaciones asegura que "si se realiza un repaso a la programación de verano anunciada a bombo y platillo por Carmen Collado -delegada de Medio Rural-, se puede corroborar que los jóvenes mayores de 12 años de las barriadas rurales no cuentan con ninguna actividad dentro de esta programación".

El edil popular destaca que "este hecho contrasta con la programación de ocio estival puesta en marcha durante el anterior gobierno de María José García-Pelayo, que, tal y como se puede comprobar acudiendo a la hemeroteca del verano de 2014, incluía actividades para los mayores de 12 años que contaron con una participación total de 2.240 personas".

Para Espinar "es una pena que el PSOE haya eliminado unas actividades tan demandadas por las familias de la zona rural, olvidándose así de los jóvenes de las barriadas rurales que este verano no van a contar con actividades de ocio", y añade que "el gobierno de Mamen Sánchez está viviendo de la renta del PP, también en actividades para la zona rural, el programa playas, ocio infantil y juvenil los puso en marcha María José García-Pelayo y ellos no sólo no han ampliado o sacado algo nuevo sino que lo han reducido, eliminando el ocio juvenil".