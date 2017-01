El PP denuncia que en Jerez hay 400 personas más en lista de espera

El PP anunció ayer, a través de su edil y diputada María José García-Pelayo, que estará presente en la manifestación en defensa de la sanidad convocada para mañana domingo a las 12 de la mañana, con salida desde la plaza del Caballo. "Lo vamos a hacer porque lo que vienen a reclamar los ciudadanos a través de esa plataforma es lo que el PP viene reclamando desde hace muchísimos años y es que la sanidad en Jerez cuente con los medios necesarios para ofrecer un servicio de calidad y también una atención rápida", apuntó la dirigente, haciendo hincapié en la necesidad de que "todo Jerez alce la voz para reclamar esos medios materiales y, sobre todo, mayor dignidad a los profesionales, como se viene haciendo en el resto de provincias andaluzas".

Aprovechando la convocatoria de la manifestación, García-Pelayo hizo un llamamiento "a la Junta, al PSOE y a la presidenta Susana Díaz" para pedirles que "escuchen la voz de los ciudadanos". "No estamos hablando ya de la voz de los partidos políticos, en este caso lo que le pedimos a la presidenta de la Junta es que no le dé la espalda a los andaluces ni a la sanidad en Andalucía y sobre todo que trate con respeto a los ciudadanos que se manifiestan", añadió.

"Espero que PSOE y Ciudadanos se den cuenta de que hay que corregir muchas cosas"

La diputada aprovechó para recordar que el PP había pedido en el Parlamento un debate sobre la situación de la sanidad en Andalucía, pero "ese debate ha sido rechazado por parte del PSOE con la complicidad de Ciudadanos". Por ello, hizo un llamamiento a ambas formaciones: "No sólo al PSOE sino también a Ciudadanos porque tienen una extraordinaria responsabilidad, son el comodín del PSOE en Andalucía. Pedirles que no se plieguen,porque desde Ciudadanos se está convirtiendo en los compinches políticos del PSOE en Andalucía, en los cómplices que se dedican a tapar al PSOE todo lo que hace mal". "El colmo ya no es que no le exijan políticas de cambio al PSOE, el colmo es que Ciudadanos está permitiendo que el PSOE no dé si quiera explicaciones, que es lo mínimo que en democracia se espera", lamentó.

Así las cosas, García-Pelayo afirmó que en Jerez es necesario hacer una "apuesta decidida" por las infraestructuras en materia sanitaria. "Saldaña ya ha pedido en el Parlamento la construcción del centro de salud de la zona norte y el de Díez Mérito, que lleva cedido a la Junta desde hace años y encima tienen que cara de decir que lo van a hacer pero no saben cuánto", denunció. Además, criticó que el Gobierno andaluz "no es capaz ni de planificar. Parece que ya son incapaces de decir cuándo van a construir el centro de salud de Díez Mérito o cuándo van a abrir el centro de La Milagrosa o cuándo van a hacer el quirúrgico del hospital de Jerez o cuándo van a abrir Radioterapia".

Tras pedir que Jerez cuente con la dotación de ambulancias que necesita y con helicóptero del 061, la responsable del PP exigió también "un trato de respeto hacia los profesionales sanitarios. Cuando denuncian que no hay medios, ellos deben ser creídos. En el día a día están denunciando no sólo que en Jerez no hay los profesionales necesarios para atender con garantía a los enfermos, sino que no se les trata con respeto porque se les cambia de planta sin el menor aviso, los contratos que se hacen no tienen días de vacaciones o las ausencias que están previstas no se cubren". A juicio de Pelayo esto ocurre porque "la sanidad pública necesita una dirección no política, sino profesional. ¿Por qué la gestión sanitaria es tan caótica en Andalucía? Porque el PSOE coloca en los puestos de responsabilidad de dirección en materia sanitaria a comisarios políticos más que a profesionales". De este modo, "la falta de medios y profesionales está causando que tengamos las listas de espera disparadas". "En la provincia de Cádiz, el número de pacientes en lista de espera a lo largo de 2016 ha crecido en 1.800 personas, en Jerez no son menos de 400 los que se han sumado las listas de espera. Pero lo grave es que tenemos 700 sanitarios menos en la provincia", detalló la diputada popular. "Hay algo en la ecuación que no cuadra y lo cierto es que las listas de espera en nuestra provincia se han incrementado este año un 18,5%, lo cual es un auténtico disparate", dijo. Por estos motivos, reiteró que "vamos a manifestarnos con el resto de los ciudadanos, porque la sanidad nos toca a todos, todos reclamamos una sanidad pública, de calidad y gratuita, pero hay unos que estamos luchando por ella y a otros se les llena la boca de decir que quieren una sanidad pública, universal y gratuita pero luego no son capaces es de prestarnos un servicio sanitario en condiciones, no predican con el ejemplo". Por último, García-Pelayo mostró su deseo de que la manifestación sea un éxito, no sólo en cuanto a afluencia de personas, sino "para que sirva para que el PSOE y Ciudadanos despierten y se den cuenta de que hay que corregir muchas cosas en Andalucía".