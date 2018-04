El PP desvela gastos del gobierno local en contrataciones de abogados

El Partido Popular de Jerez denuncia que desde que el PSOE gobierna en el Ayuntamiento de Jerez "ha llevado a cabo el desmantelamiento de la asesoría jurídica municipal con intencionalidad clara y ha realizado numerosas contrataciones externas". Según el PP, "ha gastado en la contratación de abogados externos al Ayuntamiento 25.000 euros por el concurso culpable de Urbanos Amarillo (autobuses), 12.000 euros en un informe de readmisión a los trabajadores afectados por el ERE que no sirvió para nada, 18.000 euros en febrero de 2017 en un contrato de asesoría legal externa, 28.000 en agosto de 2017 en otro contrato de asesoría legal externa, 9.000 euros en enero de 2018 y 100.000 euros anuales del contrato actualmente impugnado por el PP".

Según los populares, "la mayoría de estos contratos han sido adjudicados sin pedir tres ofertas".

"La impugnación que estamos realizando desde el Partido Popular no tiene ningún fundamento en el supuesto miedo que el actual gobierno de Mamen Sánchez nos atribuye, sino todo lo contrario. La reacción del PSOE es una salida a la desesperada como represalia y un intento de lavar su imagen tras las múltiples actuaciones de control que estamos realizando en los plenos e impugnando los contratos", dice el PP.

Los populares añaden que "impugnamos el contrato menor aprobado en enero de 2018 porque consideramos que no se ajusta a derecho, y es a raíz de eso que el PSOE nos ataca. No obstante les recordamos que vamos a continuar con las actuaciones legalmente oportunas para evitar que se produzca una injusticia y una ilegalidad con la privatización del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Jerez mientras hay profesionales apartados de sus trabajos".

En relación al supuesto informe jurídico que la Comisión de Transparencia informa que va a encargar al bufete adjudicatario del servicio de asesoramiento jurídico externo, desde el PP solicitan "que se aclare bajo qué condiciones y con qué contrato, ya que él último contrato en vigor, tal como informó la delegada de Recursos Humanos en el pleno, era para los meses de enero y febrero de 2018 y el actual contrato aún no se ha firmado. Por lo que no pueden contratar nada porque no hay contrato de asesoría jurídica externa vigente".

"Comparativamente, las situaciones que se dieron con el gobierno anterior del PP y el actual del PSOE son completamente distintas. El gobierno del PP contrató un despacho de abogados para la defensa de los recursos individuales, 'algo concreto', ya que era inviable llevar más de 200 pleitos en pocos meses. El PP no contrató un gabinete jurídico externo para reforzar, sino que reforzó el gabinete jurídico con personal propio. Entonces eran cinco letrados en el gabinete jurídico y una persona que desde Urbanismo también realizaba funciones de letrado", asegura el PP.

El gobierno actual del PSOE "no solo no ha reforzado el personal del gabinete sino que trasladó voluntariamente a uno, luego cesó al director, que era el único funcionario, y trasladó forzosamente a un tercero. Con ello creaba ficticiamente una necesidad de abogados, que además sería perfectamente factible cubrir mediante personal propio. ¿Para qué ha cesado el PSOE a letrados del Ayuntamiento y luego contrata letrados externos?", se preguntan los populares.