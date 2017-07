El PP inicia la 'Ruta del autonómo de Jerez'

La presidenta del PP de Jerez, María, José García-Pelayo, compareció ayer junto a la delegación municipal de Empleo acompañada por otros concejales y representantes del partido. Lo hizo para "iniciar lo que llamamos la 'Ruta del autónomo de Jerez'. Estamos en la puerta de Moncloíta, que debería ser el espacio de creación e impulso de empleo en la ciudad, y estamos aquí para dar un toque de atención al gobierno local". A pesar de que reconoció que las cifras de desempleo en Jerez han mejorado y ya se ha roto el 'techo' de los 30.000 parados, la también diputada nacional y concejal hizo hincapié en la necesidad de "llamar la atención del gobierno municipal para pedirle que se espabile y que actúe, más bien que interactúe con el Gobierno de España y sea cómplice de la generación de empleo". Pelayo insistió en la necesidad de que el ejecutivo local "no se quede de brazos cruzados, que no se quede de vacaciones a la hora de crear empleo en Jerez y que aproveche este buen momento que está viviendo nuestro país para poner en marcha iniciativas potentes de creación de empleo en nuestra ciudad".

En este sentido, la responsable popular aseguró que no sólo van a pedirle al gobierno de Mamen Sánchez que ponga en marcha "iniciativas potentes", sino que también "sean serios a la hora de hablar de creación de empleo o de iniciativas vinculadas a la creación de empleo". En este punto, García-Pelayo destacó que "lo más importante que tiene que tener una ciudad para que se creen puestos de trabajo es credibilidad y lo más importante que tiene que tener un gobierno para impulsar la creación de empleo es tener la capacidad de generar confianza". "Si no genera confianza, si al final los proyectos que anuncian se tornan en engaños más que en proyectos consolidados o confirmados, al final eso lo que provoca es la desazón en los desempleados de la ciudad y genera también desconfianza en los emprendedores a la hora de iniciar proyectos en Jerez", añadió la concejal del PP.

Preguntarán en el pleno por el proyecto de la fábrica de zapatos que anunció el PSOE

García-Pelayo recordó que, a lo largo de los últimos meses, "hemos visto cómo los jóvenes de Jerez no podían acceder a los planes de empleo que se ponen en marcha por parte del Gobierno de España e, incluso, el gobierno afirmó que no hay menores de 30 desempleados en Jerez". "Es para echarse las manos a la cabeza cuando precisamente el empleo joven es uno de los talones de Aquiles del empleo en la ciudad, a pesar de que las cifras van mejorando. Eso demuestra que no están los deberes hechos a la hora de afrontar programas que te ponen en bandeja otras Administraciones y se pierden oportunidades que son importantes", continuó la edil popular.

Igualmente, rememoró que hace un año "vivimos otro gran anuncio que se hizo por parte del gobierno a bombo y platillo". En concreto, señaló que en octubre, el ejecutivo local dio a conocer que "una empresa multinacional vinculada al calzado se iba a instalar en Jerez e iba a generar 100 puestos de trabajo. Se llegó a decir que era una gran multinacional que estaba instalada ya en Alemania y Francia y se habló de 9 millones de euros de inversión". Por ello, avanzó que, en el próximo pleno, el PP llevará una interpelación a la alcaldesa Mamen Sánchez "para que nos diga qué ha ocurrido con este proyecto del que no se ha vuelto a saber nada". "Nosotros hemos gobernado esta ciudad y aspiramos a volver a gobernarla y sabemos que los proyectos no son un huevo que se echa a freír. No tienes un proyecto y al día siguiente está en marcha, pero lo que no se puede es generar una expectativa tan importante para Jerez y luego no informar a lo largo de un año".

Para terminar, la concejal subrayó que el PP recorrerá toda la ciudad "de norte a sur y la zona rural" con la Ruta del Autónomo en Jerez que servirá para informar "de todas las medidas que el Gobierno de España ha aprobado para los autónomos". "Todos sabemos que las medidas no entrarán hasta octubre en vigor y escalonadamente hasta el mes de enero, pero queremos conocer de primera mano si los autónomos están palpando o no la mejora económica y queremos dar un trato especial a los autónomos de Jerez". Es "fundamental", dijo, "no cometer el mismo error que el gobierno local que es no informar. Los destinatarios de las leyes deben conocerlas y queremos que conozcan estos derechos para que sepan a qué atenerse cuando la ley entre en vigor".