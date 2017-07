El PP anuncia iniciativas para mantener en Jerez los fondos del CADF

Desde el Partido Popular de Jerez el portavoz adjunto y parlamentario autonómico Antonio Saldaña, así como el diputado provincial Antonio Montero, han anunciado una batería de iniciativas parlamentarias del Partido Popular "para asegurar que los fondos documentales del flamenco que se encuentran en el Centro Andaluz del Flamenco no abandonen la ciudad y se realice una programación de actividades a la altura de nuestra ciudad. Jerez es capital del Flamenco, pero el PSOE y la Junta de Andalucía nos tratan como si fuésemos un barrio de Sevilla", señalan los dos dirigentes.

Los populares afirmaron con rotundidad que "no vamos a permitir que el PSOE desmantele el flamenco en Jerez para llevárselo a Sevilla" y avanzan que "solicitarán información del presupuesto y la programación temporal del Museo del Flamenco de Andalucía, así como un acuerdo de todos los partidos políticos para que no se traslade nada hasta que esté finalizado y que no salga nada de Jerez".

Para finalizar, los responsables populares indicaron que "desgraciadamente el PSOE nunca se ha preocupado del Centro Andaluz del Flamenco de Jerez y ya en el 2008 con otro gobierno de los socialistas en Jerez quisieron cerrarlo".