El PP insiste en que Galván debe dimitir "por mentir sobre las cuentas de Ajemsa"

El PP hizo ayer público un comunicado en el que volvía a pedir la dimisión de Santiago Galván, delegado de Economía, por "mentir respecto a las cuentas de Ajemsa". La formación lo hizo como respuesta a la rueda de prensa celebrada en el Consistorio el lunes en la que el teniente de alcaldesa de Participación, José Antonio Díaz, acusó a los populares de "integrar Ajemsa en el Ayuntamiento con irregularidades, faltando apuntes contables y sin la auditoría anual" a la que obliga la Ley de Sociedades de Capital.

"Galván se ha escondido detrás de su amigo Díaz para no dar la cara", cargaban ayer desde el PP. "Es muy grave que un representante público haya sido pillado mintiendo tras ser apercibido por la Cámara de Cuentas por falta de transparencia en la rendición de cuentas públicas y se haya inventado una historia para exculparse. Dijo que el PSOE había encargado la auditoría de Ajemsa y no es verdad, dijo que los papeles se habían perdido hace dos años y lleva casi dos años sin pagar la auditoría externa y por eso no se la entregan. La única verdad de todo esto es que el PSOE no ha presentado nada a la Cámara de Cuentas desde que gobierna en Jerez".

Los populares aseguraban ayer que el informe que realizó el ejecutivo de Pelayo "para justificar la necesidad de la auditoría externa hace dos años es el mismo que utiliza el PSOE para tapar su incapacidad. Son lamentables y además no trabajan. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no se han perdido los papeles y el problema es que en dos años no han sido capaces de arreglar las incidencias contables? En tres días, tres mentiras; y en dos años, ninguna solución".