El PP pide una inspección de los edificios del centro tras las lluvias

El PP pidió ayer públicamente al gobierno municipal que realice, con carácter urgente, una inspección de los inmuebles en mal estado localizados en el casco histórico de la ciudad. En concreto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Saldaña, justificó esta medida extraordinaria ante la cercanía de la Semana Santa, unos días en los que en las calles del centro se darán cita multitud de jerezanos.

"Es un tema importante que se debería hacer con cierta celeridad. Estamos viendo noticias de que hay edificios que como consecuencia de las lluvias están teniendo problemas de derrumbe. Ha habido problemas importantes en Linares, La Línea, Sanlúcar...", detalló el edil popular. Ante estas circunstancias, recordó que el PP realiza esta "advertencia porque llegan unas fechas en las que va a haber muchos jerezanos en las calles de la ciudad precisamente en unas zonas en las que hay edificaciones en mal estado". Por lo tanto, "creemos que sería razonable y pedimos que el gobierno municipal lo haga, que se haga una inspección específica ahora mismo en todas las zonas donde va a haber afluencia de población ahora que se aproxima la Semana Santa que, además, se desarrolla en muchos sitios donde edificaciones muy antiguas".

Urge al gobierno local a tomar las medidas que sean necesarias de manera preventiva

Antonio Saldaña anunció ayer que el PP lo solicitará por escrito y también lo incluirá como ruego en el próximo pleno para que "se haga ya un análisis, un informe especial de las fincas que están en mal estado precisamente en las zonas en las que se espera más público y, si hay que actuar mediante medidas preventivas de apuntalamientos o de consolidación inmediata, que se haga". En este punto, señaló que "no es lo mismo que en una calle donde no va haber nadie haya un derrumbe, que esperemos que no, pero no pasa nada si es a las 4 de la mañana y no hay nadie... pero es que vamos a llegar a una época en la que va a haber muchas personas en la calle". Por todo ello, insistió, en que "pedimos como una medida preventiva que se tome especial cautela en dichas zonas". "Creemos que es una medida, no es que sea una crítica sino al revés, lo que hacemos es una propuesta que esperemos que el gobierno la tome a bien y que se elabore ese plan específico de inspección urgente para evitar que pueda haber algún tipo de acontecimiento no deseado", concluyó.

Hay que recordar que en las últimas semanas el temporal ha provocado en Jerez la caída de numerosos árboles así como inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Hasta ahora, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales a causa del mal tiempo.