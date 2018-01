"El PP está muy nervioso por las oposiciones para funcionarios"

Ante las declaraciones efectuadas por el PP respecto a la Oferta de Empleo Público aprobada por el actual gobierno del PSOE, éste ha respondido que "es normal que el PP esté muy nervioso porque estamos dando un giro de 180 grados a la gestión de los recursos humanos, regularizando la desastrosa gestión que hizo el PP, siendo un hito en el Ayuntamiento la aprobación de la Oferta de Empleo Público para plazas de funcionarios, tras 30 años sin aprobarse". Según el gobierno local, el PP pretende justificar "la pésima gestión que hicieron" criticando "todas las actuaciones positivas" que viene llevando a cabo el PSOE y "para ello les da igual mentir, manipular, y padecer amnesia, en un claro ejercicio de cinismo".

El gobierno local arremete contra el concejal popular Javier Durá, quien consideró "sospechoso" que no hubiese abogados en dicha Oferta de Empleo Público. En este sentido, responde "que está claro que Durá no aprendió nada de su paso como delegado de Recursos Humanos, ya que letrado es un puesto, no es una plaza. De hecho está incluido en la Relación de Puestos de trabajo. Y en la Oferta de Empleo Público lo que se sacan son plazas, no puestos. Es decir los funcionarios o funcionarias que aprueben las oposiciones y saquen una plaza de técnico superior, luego se podrán presentar a los concursos para cubrir los puestos de letrado. Es normal que Durá no sepa la diferencia entre plaza y puesto, ni sepa que la Oferta de Empleo Público incluye plazas y la RPT incluye puestos, porque el PP nunca se molestó en sacar una Oferta de Empleo Público y permitir a la ciudadanía que se presenten a oposiciones para plazas de funcionarios".

Afirma que gobernando el PP se gastaron más de 200.000 euros en bufetes externos

El gobierno local agrega que "la RPT la hizo el PP, con el señor Durá y en ella se puede comprobar cómo el puesto de letrado está reservado a personal funcionario. El señor Durá o no recuerda ni lo que hizo, o le da igual actuar de forma cínica". Asegura también que el problema de la insuficiente dotación de letrados lo originó el gobierno de García- Pelayo, "ya que en la RPT que aprobaron en 2012, determinaron que el puesto de letrado sólo puede ser ocupado por personal funcionario. Hecho que también parecen olvidar los señores del PP, cuando dicen que en el Ayuntamiento hay 50 juristas, omitiendo que la única realidad es que sólo hay 7 funcionarios con estudios de Derecho que, en su mayoría, están ocupando puestos también reservados a funcionarios".

Por otro lado, el gobierno del PSOE recuerda que gobernando el PP "se gastaron más de 200. 000 euros en contrataciones a bufetes externos. Los señores del PP deberían no seguir en el doble discurso que les caracteriza, uno cuando gobiernan y el contrario cuando son oposición. Contrataciones a algunos bufetes que hizo el PP no respetando la Ley, como por ejemplo cuando contrataron a dedo a Deloitte para la defensa de las demandas individuales del ERE con un procedimiento negociado sin publicidad que ni tan siquiera invitaron a tres despachos como obliga la Ley y cuando, además, al ser el importe de 120.000 euros la Ley exigía que fuese por concurso".

Respecto a la "desastrosa" gestión del PP que lleva a los Tribunales a anular sus acuerdos, como el del acuerdo-convenio o el del Plan Especial de Luz Shopping, el gobierno local afirma que el problema de la ilegalidad del acuerdo-convenio ya se sabía, cuando el director del Gabinete Jurídico que había en 2013 emitió informe en contra, concluyendo que era ilegal. "Curiosamente ¿qué hizo el PP?, no hacer caso al informe del funcionario y contratar a un bufete externo para que hiciese otro informe. Esta es la doble moral del PP, que cuando gobierna le parece bien una cosa y cuando está en la oposición le parece mal la misma cosa. En cualquier caso, las sentencias vienen anulando acuerdos adoptados por el PP, lo que demuestra la pésima y desastrosa gestión municipal que llevó a cabo el gobierno municipal del PP".