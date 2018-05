El PP pregunta a la Junta por el plan de climatización de los centros educativos

El PP anunció ayer que preguntará a la Junta de Andalucía cuáles son las actuaciones que tiene previstas en materia de climatización para los centros escolares de Jerez. Además, adelantó que en el próximo pleno municipal solicitará, mediante un ruego, al Ayuntamiento de Jerez que "haga un diagnóstico real de cuáles son las necesidades en materia de climatización que tienen los centros educativos de Jerez". El portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, justificó estas actuaciones tras "la polémica del año anterior" y ante la falta de concreción de la Administración andaluza sobre las actuaciones previstas en esta materia. El también parlamentario recordó que en Jerez "hay prácticamente 40.000 niños escolarizados y casi 120 centros educativos, estamos hablando de la primera ciudad también en la provincia de Cádiz en materia educativa".

El portavoz popular recordó ayer que "hace apenas dos meses la Junta anunció que en toda Andalucía se iban a hacer en este curso antes del mes de junio 156 actuaciones en materia de climatización". Saldaña hizo hincapié en que, según la Consejería de Educación, la mayoría iban a centrarse en las provincias de Almería (11), Jaén (19), Córdoba (36) y Sevilla (63), "cosas que es comprensible", mientras que las restantes 27 actuaciones estarían destinadas Huelva, Málaga, Cádiz y Granada. "Evidentemente no es lo mismo un colegio al lado del mar que en la sierra, las condiciones climatológicas tienen mucho que influir", aseguró, añadiendo que "lo que no es normal es que se hayan anunciado estas 27 actuaciones para cuatro provincias y a día de hoy nadie sepa, o no lo sabemos desde el PP y no se ha trasladado a la opinión pública, cuáles son las actuaciones que en este caso se van a materializar en la provincia de Cádiz y concretamente en la ciudad de Jerez".

Ante esta situación, Saldaña criticó ayer la "indefinición, imprecisión e incertidumbre" de la "no planificación" de la Junta de Andalucía en materia de climatización. "Nosotros creemos que para que Jerez sea también tratada como capital en materia de educación hace falta todo lo contrario: definición, precisión y certidumbre en los proyectos que se pongan en marcha". Por estos motivos, detalló desde el PP "hemos presentado a la Junta una serie de preguntas para que la propia consejera nos aclare de manera precisa cuáles son las actuaciones que tiene prevista la Consejería de Educación en materia de climatización en los centros educativos de Jerez para este curso 2017-2018".

En segundo lugar, el portavoz popular hizo hincapié en la necesidad de que el Ayuntamiento de Jerez "tome la iniciativa" ya que "uno de los problemas es que estamos pendientes de qué va a hacer la Junta". Saldaña explicó que, como ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba, sería aconsejable realizar "un informe desde el Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con la Flampa y con el resto de grupos políticos que tienen representación no sólo en el Ayuntamiento sino también en la Junta, para saber con precisión y de una manera aséptica cuáles son las necesidades reales en materia de climatización que tienen los centros educativos de Jerez". A su juicio, es una medida necesaria para que no pase igual que el año pasado, "que sólo se pusieron unos ventiladores en La Unión, que curiosamente donde había escolarizados hijos de determinados políticos socialistas, y al final cuando se les preguntó por los criterios eran muy vagos".

Por último, insistió en la necesidad de realizar este "diagnóstico real" de las necesidades de climatización con el apoyo de todos los grupos para, posteriormente, "poder pedirles a la Junta de Andalucía que se comprometa presupuestariamente a solucionar los problemas de Jerez y así nos dejamos de discusiones".