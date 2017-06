El PP duda de que el presupuesto pueda entrar en vigor en breve

El Partido Popular puso en duda de que el presupuesto municipal pueda entrar en vigor en breve si se aprueba en pleno mañana jueves. Aún no se ha decidido si se aprobará pero la formación incidió en que, si se hacen cambios sustanciales, el documento contable tendría que volver a exponerse públicamente por lo que se retrasaría el inicio de su aplicación. Mientras, Ciudadanos mostró ayer su predisposición a apoyar el documento ante la necesidad de que el Ayuntamiento ya cuente con unas cuentas actualizadas.

El edil del PP Antonio Saldaña, durante una visita a una empresa en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA), advirtió de que, tras el informe del Ministerio de Hacienda, se tienen que hacer unos cambios en el documento, pero que hasta el momento se desconoce su alcance. En este sentido, dijo: "Si las modificaciones han sido sustanciales el trámite del presupuesto no está tan claro; la aprobación definitiva es siempre no haya cambios sustanciales".

Por ello, indicó que se tendrá que ver lo que se diferencia el documento de aprobación inicial del definitivo para determinar "si el procedimiento es o no el correcto". Por el momento, el ejecutivo local no ha concretado si se llevará mañana a pleno la aprobación de la previsión contable puesto que estaba a expensas de encajar las modificaciones que deben hacerse tras el último informe del Ministerio de Hacienda conocido la pasada semana.

Mientras, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, dio a conocer que su partido mantendrá el apoyo al presupuesto. En una comparecencia, el edil señaló que "estamos en un momento en el que todos los grupos políticos debemos tener una perspectiva constructiva y aprender de todo lo que nos ha ocurrido". En este aspecto, incidió en que "hay que continuar con lo positivo y erradicar todo aquello que desde nuestro punto de vista se ha estado haciendo mal".

Por ello, aseguró que "uno de los aspectos positivos de este presupuesto ha sido la aportación que han hecho cuatro de los cinco grupos que conforman la corporación municipal, a excepción del Partido Popular" y destacó que "estamos ante un presupuesto que incluye tanto medidas económicas para el fomento del empleo como medidas sociales, culturales y de infraestructuras". Además, resaltó "la confianza que se está generando con Hacienda gracias a las indicaciones que le hicieron llegar a la alcaldesa y que han surtido efecto". "Ya se lo expusimos a Sánchez ante el pánico suscitado con la decisión del Ministerio, que en lugar de declarar la guerra habría que liderar estos presupuestos y negociarlo", apuntó.

El edil de Ciudadanos agregó: "Hace varios meses ya dijimos que si no se ingresa no se puede gastar, de la solicitud que le hicimos en su día de declarar como indisponible algunas partidas; tal y como lo ha exigido Hacienda". Pero recordó acto seguido la importancia para la ciudad de "que las cuentas de los años 2014, 2015 y 2016 estén al corriente. "Estamos en julio de 2017 y no sabemos cómo se gasta el dinero de los ciudadanos, y es necesario conocer estos datos para que podamos tener unas cuentas saneadas", lamentó. También cuestionó el elevado importe de las facturas en el cajón y la deuda con los proveedores.