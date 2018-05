El PP propone un plan especial para los centros educativos de la zona rural

El secretario general del PP de Cádiz y concejal en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña, pide a la Junta de Andalucía un plan especial para solucionar los "problemas recurrentes que arrastra" la educación en la zona rural jerezana, así como para su equiparación con la del resto de la localidad.

Saldaña pidea la administración andaluza que "se tome en serio a los alumnos de estas pedanías y barriadas rurales, que no los traten como ciudadanos de segunda o tercera", por lo que demanda "un plan de choque específico para estos centros y para estos alumnos que vaya, año a año, homologando la educación pública a la que tienen acceso con la del resto de Jerez o Andalucía".

En este sentido, el concejal critica que "la calidad de la educación en la zona rural dista mucho de ser, ya no solo igual que la de Jerez o cualquier otro municipio, sino que está muy lejos de ser considerada una educación aceptable", ya que "no hay más que visitar los centros educativos de la zona rural de Jerez, hablar con sus docentes, sus Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), para comprobar que la gestión autonómica no ha llegado a ninguna de las barriadas rurales".

A juicio del popular, "quizá ése sea el mayor fracaso de quien tiene las competencias en educación, que nunca ha comprobado la realidad de la educación de los niños y niñas de la zona rural, y como no la viven y no la conocen, ni prestan atención a sus peticiones".

En este marco, señala que el PP de Jerez se comprometió a poner en marcha una mesa por la educación en la zona rural, y "así lo está haciendo", recorriendo las pedanías y barriadas rurales que deja un panorama "plagado de carencias".

Fruto de ello, el también candidato del PP a la alcaldía explica que "la zona rural de Jerez no cuenta con un centro bilingüe; no existe aula matinal en el 80 por ciento de los centros, mientras que en Jerez este servicio sí lo tienen el 80 por ciento de centros; las mujeres y familias de la zona rural no tienen derecho a la conciliación a pesar de que, por ley, a la mayoría de estos centros le corresponde el aula matinal".

Además, "la Formación Profesional sólo llega a La Barca y Guadalcacín, aunque es precisa una oferta no solo mayor, sino ajustada a las necesidades y prioridades de esta población joven". De hecho, según saldaña, "el AMPA de La Barca entiende que deben ofertarse titulaciones que luego den salida laboral a sus jóvenes y no las que, por catálogo general, la Junta les da".

También califica como "negligente" la gestión de las adscripciones y del transporte escolar, debido a que "cada año asignan un Instituto de Educación Secundaria (IES) distinto a los alumnos, con hermanos no solo en centros diferentes, sino en poblaciones diferentes o con recorridos kilométricos en lugar de al más cercano".

Con respecto a las infraestructuras, el edil señala que "el colegio e IES de La Barca requieren de actuaciones urgentes por grietas en paredes y patio, en Lomopardo es imprescindible actuar en el patio y pista deportiva, en Gibalbín se caen trozos de ventanas, el muro del patio y los anclajes de las canastas están en el patio pero sin canastas; y la cornisa de Nueva Jarilla está arreglándose después de tantas protestas de los padres".

Por todo ello, desde el PP anuncian una serie de iniciativas para "sacar del olvido" a la zona rural en materia educativa para "ponerse del lado de los padres, quienes, con su empuje y tesón, son los que hacen que el sistema funcione, además de unos equipos docentes que suplen con su buen hacer y profesionalidad las carencias del sistema".