El PP reclama una reunión "urgente" en Diputación sobre las obras del Plan Invierte

El Partido Popular reclamó ayer una reunión "urgente y extraordinaria" de la comisión informativa del área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local para abordar la ejecución del Plan Invierte. La formación exigió que el gobierno que preside Irene García dé cuenta de las causas de que no se hayan podido ejecutar unas obras de mejora en los colegios públicos de las pedanías, cuya cuantía rondaba los 175.000 euros. No obstante, no solo las pedanías jerezanas han perdido estos fondos sino que también le ha ocurrido a otros ayuntamientos como al de San Roque por no haber realizado los trámites necesarios a tiempo.

En un comunicado, la diputada provincial Mercedes Colombo, dijo: "Tenemos claro que el Plan Invierte es el plan fiasco ya que se han perdido inversiones por valor de 515.000 euros". "Ya denunciamos la falta de autonomía de las pedanías para seleccionar sus proyectos, marcados por la improvisación y plazos muy ajustado, tanto para la presentación como para su ejecución", afirmó.

En este sentido, el PP recordó que en 2015 "no hubo plan extraordinario de inversiones; se han dejado de invertir siete millones de euros en el mantenimiento de las carreteras; y el gobierno provincial ha renunciado a 15 millones por dejar correr la primera convocatoria de fondos Edusi". Asimismo hizo mención de "los 12 millones de euros que el PSOE solicitó cuando estaba en la oposición para la financiación extraordinaria de los ayuntamientos asegurando que dicho montante no ha aparecido en ningún presupuesto".

Finalmente acusó al gobierno socialista de deber a la provincia "42 millones de euros como consecuencia de las promesas incumplidas del Partido Socialista y los proyectos que no se han ejecutado en algo más de año y medio".

reencuentro tras la 'pelea'. La presidenta de la Diputación, Irene García, y la alcaldesa, Mamen Sánchez, se reencontraron ayer en Jerez tras el enfrentamiento que mantuvieron semanas atrás por la pérdida del Plan Invierte para las pedanías. Ambas administraciones mantienen el silencio al respecto.