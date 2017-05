El PP pide que se respeten los cupos para las personas con discapacidad

Los concejales Isabel Paredes y Jaime Espinar comparecieron ayer para denunciar "la falta de compromiso y sensibilidad" del PSOE con las personas con discapacidad. En concreto, la edil del PP criticó las declaraciones de delegada de Recursos Humanos Laura Álvarez, en el último pleno municipal, tras la interpelación de Ganemos para saber "por qué en el Ayuntamiento no se cumple la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad". Álvarez respondió que la normativa señala que "la obligación legal no va dirigida para la Administración Pública, sino a las empresas públicas. Por tanto, el Ayuntamiento no está incumpliendo nada".

Ante esta respuesta, la dirigente popular resaltó ayer que conforme a la Ley y de acuerdo a lo planteado por diversos sindicatos, "las Administraciones Públicas, en este caso el Ayuntamiento de Jerez, debe reservar un cupo para contratar a personas que sufren una discapacidad, en toda oferta de empleo público que se realice". En ese sentido la concejala del PP explicó que "el grupo municipal ha presentado un ruego urgente para que el gobierno de Mamen Sánchez rectifique estas declaraciones, que sólo ponen de manifiesto la falta de conocimiento, sensibilidad y compromiso del gobierno de Mamen Sánchez en Jerez con las personas que sufren una discapacidad".

Asimismo, Paredes recordó que antes incluso de que esto estuviera regulado por Ley, "el gobierno de María José García-Pelayo ya contemplaba en el I Plan de Discapacidad medidas que facilitaban la inserción socio laboral con el acuerdo de la mesa de negociación de fecha 22-04-2004, por el que 1 de cada 15 empleos debía ser reservado para personas con discapacidad que se presentasen, por lo tanto hay antecedentes suficientes en el Ayuntamiento de Jerez". Frente a las políticas del PP, Paredes denunció que ahora en Jerez con el gobierno de Mamen Sánchez se está viviendo "un retroceso en materia social". Por ello, hizo hincapié en que "no podemos permitirnos en el siglo XXI dar la espalda a la integración social, no podemos volver a la política social fragmentada a un modelo de fracaso a la que nos tiene acostumbrada los gobiernos socialistas". "El gobierno de García-Pelayo impulsaba una política social vertebrada con el objetivo de dar respuesta al modelo social que hombres y mujeres necesitan con criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, justicia social e igualdad de oportunidades", recalcó. A juicio de la edil popular, el ámbito de la atención social "sólo puede prosperar con más cooperación, y con un diálogo abierto capaz de contemplar todos los puntos de vista, provocar e impulsar los cambios necesarios".

Tras lamentar los "recortes" de la Administración andaluza en esta materia, Isabel Paredes concluyó su intervención lamentado que "el gobierno de Mamen Sánchez tenga una actitud de autocomplacencia ante tanto recorte e incumplimiento por parte de la Junta, puesto que hay que exigirle a la Junta que pague lo que le corresponde porque si no lo pagamos los jerezanos".